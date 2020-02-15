Курс біткоїна подолав психологічну позначку: скільки коштує зараз

Курс біткоїна за останній тиждень злетів майже на $450, подолавши психологічну позначку в $10 тисяч.

За даними порталу CoinMarketCap, в суботу, 15 лютого, вартість криптовалюти становила $10 259. За останню добу курс виріс на 0,56%, а загальна капіталізація (вартість усіх монет) досягла $186,9 млрд.

Водночас минулої суботи біткоїн коштував $9 810, а капіталізація була на рівні $178,6 млрд. Отже, за сім днів вартість активів збільшилася на $8,3 млрд.

Курс біткоїна

На цьому тлі інші головні криптовалюти також дорожчали. Наприклад, Ethereum лише за останню добу виріс більш ніж на 5,25%, XRP – на 3,37%, а Bitcoin Cash – на 1,23%.

Курс криптовалют

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче за вказаний рівень, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас біткоїн почав 2020 рік з обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Втім, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

Міністерство фінансів США і Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) готуються представити нові правила для регулювання криптовалют.

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