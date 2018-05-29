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Курс біткоіна може обвалитися на цьому тижні: прогноз аналітиків

1.3тЧитати новину російською

За останню добу Bitcoin подешевшав до 7463,66 дол., при обсязі ринкової капіталізації 123,59 млрд дол. Ethereum впав в ціні на 8,5% до 262,23 дол. Капіталізація Ethereum - 53,78 млрд дол. Litecoin знизився на 3,8% до 113,59 дол. Капіталізація Litecoin - 6,44 млрд дол.

Загальна ринкова капіталізація криптовалюта становить 313,794 млрд дол., прогнозують аналітики ГК FOREX CLUB.

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Ціна на біткоіни зросла

На думку експертів курс Bitcoin на поточному тижні може втратити в ціні 10% до 6717 дол.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що до урс біткоіни опустився до рекордної позначки.

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Тема
Криптовалюти
Місце
США
Об'єкти
криптовалютабіткойн
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