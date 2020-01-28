Кабмін змінив формулу ціни на газ для українців: скільки тепер заплатимо

Кабінет міністрів ухвалив нове обмеження для ціни на газ в Україні (стосується побутових споживачів). З 1 січня 2020 року тариф має становити не більше ніж вартість блакитного палива на нідерландському газовому хабі плюс 1,917%.

Про це йдеться у постанові Кабміну №17, опублікованій на сайті уряду 28 січня. Ціни дивитимуться на біржі Powernext/EEX (за період з 1 по 22 число місяця постачання). Таке рішення дозволить утримати тариф на рівні ринкового.

Постанова Кабміну

Для прикладу, зараз тариф на газ для населення – 6,6 грн за кубометр (плюс витрати на транспортування), а на біржі середньозважена ціна – 5,9 грн. Якщо блакитне паливо на нідерландському газі продовжить дешевшати, менше заплатять і українці.

"З 1 січня 2020 року ціна придбання природного газу не може бути вищою за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 цього Положення, за вирахуванням торгової надбавки (націнки) НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни", – йдеться у рішенні.

Українці платитимуть по-новому

Варто зазначити, що іще на початку 2019 року українці платили за газ більше, ніж бізнес. Це трапилося через те, що ринкова вартість блакитного палива впала, а регульований тариф знизили з великим запізненням. Цього року Україна повинна повністю перейти на ринкове формування цін. Таке зобов'язання ми взяли перед МВФ.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні тариф на транспортування газу зріс на 46%, при цьому за нього вирішили платити окремо – у вигляді абоналпнати.

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Таке рішення дозволить Україні зберегти транзит газу (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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