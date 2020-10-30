Степанов розповів, що буде з грошима онкохворих, спрямованими на ремонт доріг

Гроші з медичної програми для хворих на рак, які уряд України направив на ремонт доріг, повернуть МОЗ у 2021 році.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як сказав він, відомство погодилося на перерозподіл коштів виключно за цієї умови.

"Що стосується перерозподілу цих коштів – це були кошти, передбачені нам на будівництво молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку.

І тут дуже важливий момент – ці кошти передбачалися в 2018, 2019 році – і жодних дій з будівництва цієї лабораторії... навіть на папері не було. Після того, як я очолив МОЗ, ми зробили медичне завдання... ми зробили проєкт, зробили експертизу цього проєкту і провели відповідний тендер на будівництво цієї лабораторії", – розповів міністр.

За його словами, рішення Кабміну про перерозподіл коштів було після рішення комісії з питань інвестиційних проєктів, до складу якої входять 17 нардепів.

Степанов запевнив, що МОЗ "було категорично проти прийняття такого рішення".

"Але потім, коли в нас уже пройшли всі тендерні процедури, і зараз нам до кінця року потрібно було побудувати цю лабораторію, я думаю, всім зрозуміло, що за два місяці це просто неможливо – сам процес будівництва і налаштування роботи не менше 5-6 місяців. Ми тільки погодилися на перерозподіл цих коштів виключно за умови, що ці кошти будуть передбачені в бюджеті наступного року, і ми вже в січні-лютому почнемо процес будівництва. Ми побачили це в проєкті бюджету. У нас є чітка домовленість з усіма, що ці кошти будуть передбачені, і ця лабораторія буде побудована", – пояснив глава МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я для онкохворих "в рази робить більше, ніж робилося до цього", запевнив він.

"У нас усі лікарські засоби, які повинні поставлятися для хворих на онкозахворювання, поставляються згідно з номенклатурою, згідно із заявками в повному обсязі. У нас зараз не існує проблеми ніде в регіонах", – додав Степанов.

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