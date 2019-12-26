Гончарук не вважає суттєве зміцнення гривні негативним явищем

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не вважає зміцнення гривні негативним явищем. У четвер, 26 грудня, курс валют у НБУ зафіксовано на рівні 23,25 грн/$.

Про це голова уряду сказав у ефірі телеканалу "Україна24", передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, зміцнення має свої плюси й мінуси.

"Я б не став говорити, що зміцнення гривні – це негативне явище. Тенденції, що існують, показують нам, що якщо економіка зростатиме (а насправді це саме те, чого ми очікуємо, над чим будемо працювати), то, звісно, в нормальних умовах гривня буде зміцнюватися", – сказав Гончарук.

Прем'єр назвав серед переваг підвищення курсу гривні, зокрема, зростання зарплат у доларовому вираженні, здешевлення інвестиційного імпорту, тоді як подорожчання гривні негативно впливає на експортерів та бюджет.

Гончарук не став прогнозувати курс у перші місяці нового року, зазначивши, що це більше прерогатива НБУ. Водночас він повідомив, що орієнтовно за підсумками лютого ставитиметься питання про коригування макропрогнозу на 2020 рік і внесення відповідних змін до держбюджету.

"В умовах, коли активно змінюються макроекономічні умови, звісно, бюджет буде переглядатися. Це нормальний процес. Очевидно, що вже в перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз. Будемо сідати з фахівцями НБУ й планувати, як нам реагувати на те, що відбувається", – сказав прем'єр.

Бюджет України, згідно з даними Казначейства, з початку 2019 року недоотримав 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн. Величезний розрив утворився зокрема й через різке зміцнення гривні, яке не було заплановано під час складання бюджету-2019.

Курс долара

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національний банк України в четвер, 26 грудня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,25 грн/$. Це є максимальним значенням за період з грудня 2015 року, коли курс валюти становив 23,13 грн/$.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

У Міністерстві економіки очікують, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня й зрости інфляція.

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