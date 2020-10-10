Глава МЗС Польщі заявив, що "Північний потік-2" можна зупинити і назвав РФ поганим партнером
Міністр закордонних справ Польщі Рау Збігнєв заявив, що "Північний потік-2" можна зупинити. При цьому Росію політик назвав ненадійним партнером для ЄС.
Про це він сказав в інтерв'ю "Польському радіо". "Звичайно, це (зупинка "Північного потоку-2", – ред.) цілком можливо, тому що цей проєкт не був завершений, але що тут головне, так це дана рефлексія, що зводиться до того, що раз в питаннях, важливих для європейських фундаментальних цінностей, прав людини і позиції громадянського суспільства, Росія не є надійним партнером, то вона також не може бути надійним партнером в політичному і економічному аспекті", – сказав політик.
На питання про те, чи виплатить "Газпром" Польщі штраф в розмірі 1,4 млрд євро, він сказав, що це буде залежати від рішучості уряду. "Необхідно мати на увазі величезний доказовий матеріал у цій справі. Тому я думаю, що він теж стане тут опорою для цієї дискусії тепер уже не тільки німецької, але і загальноєвропейської", – сказав міністр.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
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