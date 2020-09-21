Фукс, кум Путіна й топчиновники: розкрито докази масштабних махінацій за участю найбільших банків

Великі бізнесмени, чиновники і скандальні політики переводили мільярди "брудних" доларів по всьому світу, а відомі банки сприяли цьому. Про це йдеться в документах одного з найзакритіших підрозділів Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами – FinCEN.

Матеріали потрапили в розпорядження Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), BuzzFeed News і видання "Важливі історії". Виявилося, підозрілі перекази проводили також і українські підприємці. Наприклад, скандальний бізнесмен Павло Фукс разом зі своїм братом Романом перевели чиновнику з Московської мерії один мільйон доларів. В цей час брати займалися будівництвом в столиці РФ.

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Чиновник мерії "консультував" Фукса і став доларовим мільйонером

Вивчивши документи з докладною інформацією про тисячі банківських транзакцій, видання "Важливі історії" виявило, як відомі російські бізнесмени Павло і Роман Фукси перераховували величезні суми чиновнику з мерії Москви.

Мільйон доларів "за консультації" ексвіцемер Москви Йосип Орджонікідзе отримав від компанії BEM Global Corp великого девелопера Романа Фукса, як сказано в документі FinCEN. Він і його брат Павло Фукс займалися в Москві житловою, комерційною та торговельною нерухомістю. У тому числі освоювали Москва-Сіті. У 2002 – 2005 роках Павло Фукс, не маючи ніякого портфеля реалізованих проектів, дивним чином отримав там дві ділянки для будівництва. Як розповідав сам Фукс "Комерсанту", взяти ділянки його "умовив" Орджонікідзе.

У 2019-му Павло і Роман Фукс опинились в міжнародному розшуку за звинуваченням в шахрайстві і розкраданні при будівництві житлового комплексу в центрі Москви. Павла Фукса розшукує не тільки Росія, а й Казахстан – за розкрадання мільйонів доларів казахського "БТА банку" при будівництві в Москва-Сіті вежі "Євразія".

У схемах замішані найбільші світові банки. Ось що вони порушили:

HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як він дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством, повідомляє ВВС.

JP Morgan дозволив компанії перевести понад 1 мільярд доларів через лондонський рахунок, не знаючи, кому він належить. Пізніше банк виявив, що компанія могла належати бандиту зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР (мова йде про можливого боса російської мафії Семена Могилевича).

Є докази того, що один з найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank в Лондоні, щоб уникнути санкцій, які повинні були перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на покупку творів мистецтва.

За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританія, як і Кіпр, називається "юрисдикцією підвищеного ризику". Це через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують в SAR. У файлах FinCEN названо більше 3000 британських компаній – більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank передавав брудні гроші терористам і наркоторговцям.

Standard Chartered переводила готівкові в Arab Bank більш десяти років після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Родичі Путіна і глава кампанії Дональда Трампа

У файлах SAR згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював з колишнім президентом України Віктором Януковичем. Пізніше його засудили за шахрайство і ухилення від сплати податків, повідомляє The Gurdian.

"Король обналу" платив невдалому вбивці зі структури Міноборони. У грудні 2019 року в США заарештували колишнього заступника голови російської держкомпанії "Воєнторг" Леоніда Тейфі. Разом з дружиною Тетяною Тейфі їх звинувачували в розкраданні у Росії і відмиванні 150 мільйонів доларів. На думку слідства, під час роботи в "Воєнторг" ( "внучці" Міноборони) Тейфі брав "відкати" з віднайдених ним підрядників для Міноборони Росії. Частина з отриманих грошей була переведена на рахунки Леоніда Тейфі і його співучасників у банках США. Згідно з обвинувальним висновком, на один з рахунків, що належать Тетяні Тейфі, було перераховано майже 18 мільйонів доларів, два з яких прийшли з Гонконгу.

У грудні 2019 року в США заарештували колишнього заступника голови російської держкомпанії "Воєнторг" Леоніда Тейфі. Разом з дружиною Тетяною Тейфі їх звинувачували в розкраданні у Росії і відмиванні 150 мільйонів доларів. На думку слідства, під час роботи в "Воєнторг" ( "внучці" Міноборони) Тейфі брав "відкати" з віднайдених ним підрядників для Міноборони Росії. Частина з отриманих грошей була переведена на рахунки Леоніда Тейфі і його співучасників у банках США. Згідно з обвинувальним висновком, на один з рахунків, що належать Тетяні Тейфі, було перераховано майже 18 мільйонів доларів, два з яких прийшли з Гонконгу.

Кум Путіна отримував гроші з Кіпру. У жовтні 2010-го пов'язана з Сергієм Ролдугіна (хрещений батько старшої дочки Путіна) компанія Sandalwood Continental отримала 830 тисяч доларів від кіпрської Dulston Ventures. У підставі платежу йдеться, що це плата за продовження договору позики. В "Панамському архіві" Dulston не згадується. Але з'являється в списку афілійованих осіб декількох російських компаній, що входять в "Севергрупп" Олексія Мордашова, повідомляють "Важливі історії".

В ході розслідування "Панамського архіву" згадувалися інші угоди компаній, близьких до Ролдугіна, зі структурами Мордашова. Так, вони отримали на офшорні рахунки 30 мільйонів доларів за консультаційні послуги, а також позику в 6 мільйонів доларів, який структури Мордашова через деякий час "пробачили" йому за винагороду в 1 долар. В "Севергрупп" не відповіли на питання "Важливих історій".

Українці в схемах

Крім Павла Фукса, в документах фігурують імена ще кількох українців. Наприклад, Дмитра Фірташа. Так, як нагадує ICIJ, в 2014 році американська прокуратура оприлюднила акт, в якому він звинувачувався в підкупі індійських властей з метою укладення угоди з видобутку корисних копалин. З кінця 2019 року американська новинні агентства повідомляли про заяви про те, що Фірташ брав участь в спробах президента Трампа розкопати в Україні компромат на його опонента на переобрання в 2020 році Джо Байдена.

Всі п'ять великих банків, включених в аналіз ICIJ – JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC і Bank of New York Mellon – обробляли транзакції для компаній, контрольованих Фірташем, як показують файли FinCEN.

У 2011-му проти Фірташа судилася колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона заявила, що рахунки в нью-йоркських офісах JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і Bank of New York Mellon використовувалися в операціях з відмивання грошей, переводячи вкрадені в Україні гроші в США, а потім – після того, як вони були очищені – для відправки це назад в Україну.

Незважаючи на звинувачення, ці п'ять банків продовжували обробляти транзакції за участю компаній, контрольованих Фірташем, як показують матеріали FinCEN Files.

Крім того, знайшли і "сліди" глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Клюєва. Група Activ Solar, що займається сонячною енергетикою, керована сім'єю Клюєва, зникла з сотнями мільйонів доларів, які нібито були кредитами від державних банків. Його активи були переведені в мережу офшорних компаній, контрольованих членами сім'ї Клюєва.

Можуть уникнути відповідальності

Юрист Олександр Плахотник в коментарі OBOZREVATEL пояснює: документи банки самі передають регуляторам. При цьому вони не є доказом правопорушення, це всього лише "підозріла операція".

"Я б сказав, що буде в першу чергу політична відповідальність. А щоб притягнути до кримінальної, потрібно, щоб кожен документ окремо досліджували правоохоронці у своїй юрисдикції. А враховуючи, що скандал міжнародний, думаю, він, швидше за все, ні чим не закінчиться, крім як втрати репутації великих банків і удар по політикам", – розповідає Плахотник.