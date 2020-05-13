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14 травня • оновлено в 16:56
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Європарламент терміново проголосує питання про надання Україні 1,2 млрд євро

6.2т
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Європейський парламент за прискореною процедурою проведе голосування щодо надання Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу COVID-19.

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Термінове голосування відбудеться 15 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

Європарламент терміново проголосує питання про надання Україні 1,2 млрд євро

Результати будуть оголошені пізно увечері того ж дня, голосуватимуть депутати дистанційно.

Якщо Європарламент схвалить допомогу, її має ще затвердити Рада Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євросоюзі анонсували надання Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії ще у квітні.

Президент Володимир Зеленський назвав цю допомогу "безпрецедентною в такі важкі часи".

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Європейський парламент Європейський Союз макрофінансова допомога
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Бородатый хозяин Сцыкуна уже готовит счета в оффшорах.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули, вы з а е б а л и. Какого лешего мои налоги пойдут на поддержку этого нацистского гoвнooбразования? Идите работать! У нас в Латвии и так нищета, почему вместо нас помогают вам?
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3
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Cтефанова, В Болгарии то же самое, народ разбегается. Но Украине 1.2 лярда помощи наверняка кредитные средства. За МВФ тоже раньше писали Помощь, потом народ просёк, что это никакая не помощь
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2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Cachko Elena, вы великая специалистка по Латвии? Да, в Латвии нищета. Народ бежал, бежит и дальше будет бежать от латвийской нищеты. В 1991 году нас было 2,5 миллиона, осталось 1,5. Рига ещё как-то барахтается, а провинция, особенно Латгалия, просто yмерла
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Економіка Mакроекономіка

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