Євро за добу подорожчало на 51 копійку: курс валют в Україні на 23 липня

Офіційний курс долара в середу, 23 липня, виріс і встановився на рівні – 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро склав 32,18 грн (+51 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 23 липня

100 доларів США – 2777 грн;

100 євро – 3218 грн.

Курс валют 23 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,72 грн/$

Продаж – 28,05 грн/$

Курс валют 23 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 31,74 грн/€

Продаж – 32,41 грн/€

Курс валют 23 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,91 грн/$

Продаж – 28,05 грн/$

Курс валют 23 липня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,36 грн/€

Продаж – 32,51 грн/€

Курс валют 23 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,98 грн/$

Продаж – 28,05 грн/$

Курс валют 23 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,15 грн/€

Продаж – 32,30 грн/€

Курс валют 23 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 22 липня, виріс і встановився на рівні – 27,66 грн (+6 коп.). Довідковий курс євро склав 31,67 грн (+8 коп.).