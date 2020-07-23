Євро за добу подорожчало на 51 копійку: курс валют в Україні на 23 липня
Курс долара в Україні. колаж Обозревателя
Офіційний курс долара в середу, 23 липня, виріс і встановився на рівні – 27,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро склав 32,18 грн (+51 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 23 липня
100 доларів США – 2777 грн;
100 євро – 3218 грн.
Курс валют 23 липня НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,72 грн/$
Продаж – 28,05 грн/$
Курс валют 23 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 31,74 грн/€
Продаж – 32,41 грн/€
Курс валют 23 липня Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,91 грн/$
Продаж – 28,05 грн/$
Курс валют 23 липня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,36 грн/€
Продаж – 32,51 грн/€
Курс валют 23 липня kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,98 грн/$
Продаж – 28,05 грн/$
Курс валют 23 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 32,15 грн/€
Продаж – 32,30 грн/€
Курс валют 23 липня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 22 липня, виріс і встановився на рівні – 27,66 грн (+6 коп.). Довідковий курс євро склав 31,67 грн (+8 коп.).