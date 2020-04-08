ЄС дасть Україні 190 млн євро на боротьбу з COVID-19

Європейська комісія надасть Україні понад 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.
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Про це йдеться в прес-релізі "Реакція ЄС на пандемію коронавірусу в країнах Східного партнерства", оприлюдненому на сайті Єврокомісії 8 квітня.
У документі зазначається, що гроші Україна отримає на невідкладні і короткострокові потреби.
"ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, перехід на онлайн-освіту, боротьба з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття і онлайн-творчості", – підкреслили в ЄК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на боротьбу з епідемією коронавірусу і підтримку економіки ООН дасть Україні $ 165 млн.
Також країні допоможе Всесвітня організація охорони здоров'я.
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