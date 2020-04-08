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8 квітня • оновлено в 21:54
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ЄС дасть Україні 190 млн євро на боротьбу з COVID-19

1.3т
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Європейська комісія надасть Україні понад 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

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Про це йдеться в прес-релізі "Реакція ЄС на пандемію коронавірусу в країнах Східного партнерства", оприлюдненому на сайті Єврокомісії 8 квітня.

ЄС дасть Україні 190 млн євро на боротьбу з COVID-19

У документі зазначається, що гроші Україна отримає на невідкладні і короткострокові потреби.

"ЄС підтримує створення громадської стійкості шляхом допомоги вразливим людям, перехід на онлайн-освіту, боротьба з дезінформацією і зміцнення культурного розмаїття і онлайн-творчості", – підкреслили в ЄК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на боротьбу з епідемією коронавірусу і підтримку економіки ООН дасть Україні $ 165 млн.

Також країні допоможе Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Автор
Юрій Сергієнко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вы предствь те ,это стадо три-перных заробитчан, кто и как это остановит, деньги уже не помогут.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда уже всё поделено и продана последняя земля ,теперь остаётся только жалостно стонать как прости-тутки, это усра-инская реальность.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
когда прекратится стояние на паперти этой недостраны
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Коронавірус. Найважливіше

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