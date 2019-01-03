Допомога гривні і удар по корупції: економіст поділився деталями нового валютного закону

Новий український закон "Про валюту" допоможе стабілізувати курс гривні. Крім того, вступивши в силу з лютого 2019 року, він збалансує економіку України.

Про це в програмі "Бурчук LIVE" на ObozTV розповів економічний експерт Євген Невмержицький. За його словами, вобмеження, які існували в Україні до прийняття нового валютного закону, суперечили чинному законодавству.

"І вони завдавали значної шкоди економіці, тому що обмежували вільні валютні операції. А валютні операції – це операції із західними партнерами. Адже проблема України в тому, що наша національна валюта нестабільна. А вільна можливість конвертувати гривню в інші валюти тільки додає стабільності нашій власній внутрішній валюті", – запевнив Невмержицький.

На думку економіста, прийняття закону "Про валюту" штучно гальмувалося попередньою владою. Адже після вступу документа в силу численні корупційні можливості для нелегального виведення капіталів за кордон стануть неможливими.

"Цей закон був важелем корупційної моделі нашої держави. А зараз він приведе тільки до збалансованості. Тобто прийняти закон заважали ті сили, які порушували законодавство і користувалися можливостями нашої корупційної моделі аби нелегально виводити капітали з України", – підкреслив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, валютою, яка користується найбільшою довірою населення в Україн,і став долар. 43% українців віддали йому перевагу для зберігання своїх заощаджень. Гривня ж посіла третє місце, поступившись ще і євро.

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