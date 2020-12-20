Гривню "підштовхнули", а долару влаштували "ралі": скільки українці платитимуть за валюту

В Україні через "різдвяне ралі" і рекордний продаж ОВДП курс долара буде коливатися близько 28 грн/$. Іноземці, незважаючи на ризики, зважилися купувати українські цінні папери.

Про те, як і чому буде коливатися курс валют найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міністерство фінансів 15 грудня взяла рекордний борг: відомство продало облгігацій держпозики (ОВДП) на загальну суму в 51,4 млрд грн. Щоб компенсувати "дірку" в бюджеті довелося надрукувати нові цінні папери. Із загальної суми – 42,1 млрд грн залучили в гривні під 10-11,9%. Іноземці вважають українські ОВДП небезпечними, але заради такого доходу готові ризикнути.

Скільки взяли в борг:

3,06 млрд грн – під 12,18% (до 26.02.2025);

2,77 млрд грн – під 11,98%, (до 01.11.2023);

3,83 млрд грн – під 11,70%, (до 11.05.2022);

6,73 млрд грн – під 11,56%, (до 27.10.2021);

11,35 млрд грн – під 10,75%, (до 21.07.2021);

10,1 млрд грн – під 10,50%, (до 16.06.2021);

4,23 млрд грн – під 10,00%, (до 03.03.2021).

"Інвестори з більшою готовністю беруть участь в угодах з ризиковими інструментами країн, що розвиваються, в тому числі і з українськими ОВДП. 15 грудня Мінфін залучив до бюджету 51,44 млрд грн – рекордну суму за весь час. Крім того, варто враховувати і додаткові ресурси від Європейського союзу, обсяг яких за минулий тиждень перевищив 1 млрд доларів ", – розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Все це привело до надлишку валюти. Доларів на ринку стало більше, а попит на них практично не змінився, в результаті вартість гривні почала зростати.

Не варто виключати і факт "різдвяного ралі". В кінці року на міжнародних ринках спостерігається підвищена активність, пов'язана з необхідністю змінити інвестиційні портфелі великих гравців. Подібні дії традиційно призводять до підвищеної волатильності і зростання вартості фінансових інструментів. "Очікуємо курс гривні поблизу 27,8 грн за долар", – прогнозує Родлер.

Різдвяне раллі – традиційне зростання акцій і фінансових інструментів в грудні кожного року. Щорічно в цей період значно дорожчають акції Apple, McDonalds, Starbucks. Близько 70% всіх угод в цей період – прибуткові.

"Курс гривні продовжує зміцнюватися на тлі зростання позитивних настроїв на ринку. Учасники з оптимізмом чекають початку масової вакцинації, в той час як макростатистика з Європи свідчить про прискорення відновних процесів в економіці. Зокрема поліпшення спостерігаються в промсекторі і секторі послуг Німеччини і Великобританії. Все це створює надлишок пропозиції валюти над попитом і вкрай позитивно позначається на курсі ", – підсумував Родлер.

Стабільний курс долара найближчим часом прогнозує і аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. Мовляв, іноземці, купуючи гривню, не допустять подорожчання долара вище позначки в 28 грн/$.

"На найближчий тиждень курс долара буде помірно відновлюватися в ціні до позначки в 28.00 гривень за долар. При цьому сповільнити темпи зростання долара можуть нерезиденти, які активно купують гривню. У зв'язку з цим очікувати істотного зростання курсу долара вище 28.00 не варто", – розповідає Пархоменко.

Міністерство фінансів, щоб знайти гроші на покриття всіх витрат, продає ОВДП за високими ставками. Папери можна купити за гривні, тому іноземці та багаті українці продають свої долари і купують ОВДП.

Українці менше купують валюту, а більше її продають: щоб отримати гривню і витратити її на святкування новорічних свят.

В кінці 2020 го настрою інвесторів покращились: в світі почали випускати вакцини від коронавируса, економіка Європейського союзу показує статистику відновлення.

Курс долара найближчим часом буде коливатися близько психологічної позначки в 28 грн / $. Очікувати різких коливань ні в одну зі сторін не варто.