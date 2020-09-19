Долар в Україні опуститься нижче психологічної позначки: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в найближчий тиждень може опуститися з 28,11 до 27,9 грн/$, опустившись нижче психологічної позначки.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойл. "На наступний тиждень пара долар / гривня буде торгуватися в ціновому каналі 27,90-28,07, курс євро/гривня має тенденцію до зростання до рівня 33,00-45,00 грн", – відзначає експерт.

Відзначимо, Національний Банк України практично весь минулий тиждень вів боротьбу за утримання курсу гривні до долара США. НБУ виступав продавцем в ціновому діапазоні 28,10-28,15 грн. В середині тижня були передумови для повернення курсу під рівень 28,00 грн, але в четвер долар встояв. Гривня на міжбанку з початку тижня втратила більше 10 копійок. У четвер торги закрилися на рівні в 28,16 гривень до долара США. Курс євро практично не змінився з відкриття, залишившись на рівні в 33,24 грн.

"Будемо уважно стежити за подальшими діями Нацбанку, які поки не вказують на наміри зміцнити курс національної валюти. Індекс долара на світових ринках після рішення ФРС (аналога НБУ в США) за обліковою ставкою і подальшої прес-конференції, почав падати до мінімумів 2018 року. у заяві регулятора прозвучало сумнів в повному відновленні економіки США раніше 2024 року", – додає експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.