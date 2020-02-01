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1 лютого • оновлено в 12:25
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Долар проб'є знакову позначку: аналітик назвав нову вартість

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В Україні курс долара в перший тиждень лютого проб'є психологічну позначку в 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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Курс біткоїна подолав психологічну позначку: як збагатилися власники

Курс гривні продовжує знижуватися, і національна валюта торгується на рівні 24,99 грн/$. Така динаміка спостерігається на тлі заяви Нацбанку України про те, що він погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 3,3% з 3,5%. Крім того, регулятор за базовим сценарієм очікує зниження облікової ставки до 7% річних до кінця 2020 року.

"Таке ослаблення кредитно-грошової політики буде стримувати інвесторів купувати облігації, прибутковість яких НБУ намагається утримати нижче 10%. На ринку спостерігається підвищений попит на валюту, яку НБУ намагається стримувати валютними інтервенціями", – пояснює експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Да что вы все пугаете психологической отметкой ))))) Америка сколько хочешь вам этих фантиков напечатает - печатать гривны будет дороже
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