Долар проб'є знакову позначку: аналітик назвав нову вартість

В Україні курс долара в перший тиждень лютого проб'є психологічну позначку в 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс гривні продовжує знижуватися, і національна валюта торгується на рівні 24,99 грн/$. Така динаміка спостерігається на тлі заяви Нацбанку України про те, що він погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 3,3% з 3,5%. Крім того, регулятор за базовим сценарієм очікує зниження облікової ставки до 7% річних до кінця 2020 року.

"Таке ослаблення кредитно-грошової політики буде стримувати інвесторів купувати облігації, прибутковість яких НБУ намагається утримати нижче 10%. На ринку спостерігається підвищений попит на валюту, яку НБУ намагається стримувати валютними інтервенціями", – пояснює експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на 56 копійок.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!