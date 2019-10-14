Долар несподівано проб'є рекорд: аналітик озвучив прогноз

В Україні вартість долара найближчим часом може пробити черговий рекорд і вперше за чотири роки в жовтні досягти позначки в 24 грн/$.

Такий прогноз озвучив аналітик Єгор Комов. "Зараз баланс попиту і пропозиції вказує на те, що після несподіваного подорожчання в продажі долар знайшов точку рівноваги близько 24,5 грн/$. Думаю, що найближчим часом можемо опуститися нижче цього діапазону і навіть досягти 24 грн/$", – відзначає експерт .

Курс долара в Україні

При цьому курс долара до 20 жовтня перебуватиме близько вже звичної позначки в 24,4-24,5 грн/$. З одного боку на руку дешевого долара зіграли довгі вихідні. Традиційно в цей період українці продають валюту для того, щоб компенсувати витрати. З урахуванням позитивного настрою на ринку, аналітики впевнені – сюрпризів чекати не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак після знову стабілізувалася близько 24,4-24,6 грн/$.

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