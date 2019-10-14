Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 01:43
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Долар несподівано проб'є рекорд: аналітик озвучив прогноз

872 Читати матеріал російською

В Україні вартість долара найближчим часом може пробити черговий рекорд і вперше за чотири роки в жовтні досягти позначки в 24 грн/$.

Такий прогноз озвучив аналітик Єгор Комов. "Зараз баланс попиту і пропозиції вказує на те, що після несподіваного подорожчання в продажі долар знайшов точку рівноваги близько 24,5 грн/$. Думаю, що найближчим часом можемо опуститися нижче цього діапазону і навіть досягти 24 грн/$", – відзначає експерт .

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Новини
Мінімум дві тисячі доларів: стільки коштує народити дитину в Україні

При цьому курс долара до 20 жовтня перебуватиме близько вже звичної позначки в 24,4-24,5 грн/$. З одного боку на руку дешевого долара зіграли довгі вихідні. Традиційно в цей період українці продають валюту для того, щоб компенсувати витрати. З урахуванням позитивного настрою на ринку, аналітики впевнені – сюрпризів чекати не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel