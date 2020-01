"Для нас це питання виживання!" Зеленський у Давосі порівняв Україну з Google

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі закликав бізнесменів інвестувати в Україну.

Під час виступу в середу, 22 січня, Зеленський заявив, що "Україна – це саме те місце, де трапляються дива".

"Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної і Центральної Європи. Ми одна з небагатьох країн, яка дозволяє заробляти високий дохід. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені", – заявив Зеленський.

Зеленський у Давосі

За його словами, "Україна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу".

"Для нас це навіть питання власного виживання, а для вас – стабільність у регіоні, а отже, і в Європі в цілому. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це – стати Джорждем Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тому do not miss out Ukraine [не прогавте Україну]", – додав президент.

Зеленський у Давосі порівняв Україну з Google

