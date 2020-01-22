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22 січня • оновлено в 19:33
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"Для нас це питання виживання!" Зеленський у Давосі порівняв Україну з Google

1.4т
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Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі закликав бізнесменів інвестувати в Україну.

Під час виступу в середу, 22 січня, Зеленський заявив, що "Україна – це саме те місце, де трапляються дива".

"Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної і Центральної Європи. Ми одна з небагатьох країн, яка дозволяє заробляти високий дохід. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені", – заявив Зеленський.

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Зеленський у Давосі

Зеленський у Давосі

За його словами, "Україна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу".

"Для нас це навіть питання власного виживання, а для вас – стабільність у регіоні, а отже, і в Європі в цілому. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це – стати Джорждем Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тому do not miss out Ukraine [не прогавте Україну]", – додав президент.

Зеленський у Давосі порівняв Україну з Google

Зеленський у Давосі порівняв Україну з Google

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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Читайте всі новини по темі "Інвестиції в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Інвестиції в Україну Економічний форум в Давосі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украина – это именно то место, где случаются чудеса". Ага. Туда попал и там исчез. Это про инвестиции. Пока)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные" Это финиш))) Выражаясь русским языком, окраине недоплатили за недотрах))) у-ха-ха))) Зеля жжет))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чистяков Шурик, недолюбили, а точнее не заплатили заокеанские хозяева, так теперь под весь мир ляжет, который с ними, ага)
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"недоинвестированные и недолюбленные" - как неудачная и невостребованная проститутка
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3
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