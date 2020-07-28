Держборг України у червні виріс на $2,89 млрд

Сукупний державний борг України у червні 2020 року зріс на 2,7% в гривні – до 2,269 трлн грн, а в доларовому еквіваленті – на 3,5%, до $85,01 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів у вівторок, 28 липня.

"Протягом червня 2020 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті на $2,89 млрд", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Менше зростання боргу в гривні в червні пов'язане зі зміцненням нацвалюти минулого місяця до 26,69 грн/$ (станом на 28 липня – 27,75 грн/$), водночас порівняно з початком року гривня, коли курс становив 23,69 грн/$, помітно девальвувала.

В результаті загалом за перше півріччя держборг України в гривні виріс на 13,6%, або на 270,88 млрд грн, тоді як в доларовому еквіваленті його зростання склало 0,8%, або $0,65 млрд.

Мінфін уточнив, що з початку року зовнішній держборг України зріс на $2,16 млрд – до $ 51,12 млрд, у тому числі в червні – на $2,16 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня Міжнародний валютний фонд оголосив, що відмовляється від довгострокової програми EFF для України і замінює її на 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

Україна в рамках нової програми stand-by може отримати від МВФ 5 млрд доларів протягом наступних 18 місяців.