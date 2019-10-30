Держборг України стрімко зріс: у Мінфіні показали свіжий звіт

Державний і гарантований державою борг станом на 30 вересня 2019 року склав 1,99 трлн гривень або $82,95 млрд. За місяць сума збільшилася на $1,02 млрд.

Про це йдеться в інформаційній довідці на сайті Міністерства фінансів України. "Протягом вересня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 69,44 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,02 млрд", – йдеться в документі.

Держборг України виріс

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році Україна буде зобов'язана заплатити за державним боргом близько $9 млрд.

Україна повністю виплатила борг МВФ за програмою stand-by.

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