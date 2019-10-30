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30 жовтня • оновлено в 17:56
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Держборг України стрімко зріс: у Мінфіні показали свіжий звіт

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Державний і гарантований державою борг станом на 30 вересня 2019 року склав 1,99 трлн гривень або $82,95 млрд. За місяць сума збільшилася на $1,02 млрд.

Про це йдеться в інформаційній довідці на сайті Міністерства фінансів України. "Протягом вересня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 69,44 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1,02 млрд", – йдеться в документі.

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Тема
кредитування України
Місце
Україна
Тег
долги
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну хоть что-то на Украине растёт))))))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
еще немного и достигнет 100% ВВП....
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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