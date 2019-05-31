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Дефолт в Україні: в РНБО зробили заяву

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк виступив проти ідеї олігарха Ігоря Коломойського щодо оголошення дефолту України.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". За його словами, він не є прихильником такого сценарію.

"Це думка окремого бізнесмена. Держава і державні органи дотримуються іншої позиції. Ми діємо в інтересах громадян", — додав Данилюк.

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Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

скріншот

Секретар РНБО закликав не шкодити досягнутій непростим шляхом фінансовій стабільності, а навпаки — підтримувати і розвивати позитивні зрушення.

Він вважає, що українська влада повинна розглянути ситуацію в енергетичній галузі й почати вирішувати проблеми.

За його словами, саме цьому буде присвячено засідання РНБО в п'ятницю, 31 травня. "Ми хочемо заслухати й зрозуміти плюси і мінуси. Завтра проведемо професійну дискусію з цього приводу. Ніякої політики — тільки аналіз і відповідальні рішення", — підкреслив Данилюк. Водночас він ухилився від чіткої відповіді на запитання, чи може підвищення тарифів стати наслідком такого вирішення проблем.

Нагадаємо, що український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Пізніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ — досить часте явище. За останні 60 років (з 1959-го), 30 країн допустили 34 дефолти за кредитами МВФ", — зазначив він.

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Особи
екс-міністр Олександр ДанилюкІгор Коломойський
Місце
Україна
Теги
РНБОдефолтУкраїна
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Мир Миру
Мир Миру
Здається, Коломойський повинен публічно визнати, що він пожартував щодо оголошення Україною дефолту.
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