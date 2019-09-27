"Де мільярди?" У Зеленського перевірять західну допомогу Україні за п'ять років

Команда президента Володимира Зеленського ініціює аудит всієї фінансової допомоги, яку Євросоюз виділяв Україні з 2014 року. Йдеться про суму в 15 млрд євро.

Про це розповіла в ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу", представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук. Також нардеп прокоментувала критику Зеленського на адресу ЄС, який нібито недостатньо допомагає Україні.

Верещук зазначила, що після заяви українського президента західна преса "вирує" і вираховує аж "до кожного євро" розмір фінансової допомоги Україні.

"І щоб це зняти, у мене є пропозиція. В цілому йшлося про 15 млрд євро, які видав Європейський Союз за 2014-2019 роки. Це програма виявилася – допомога ЄС у відновленні України. Вона урядовим офісом з питань європейської інтеграції розроблена, і я так розумію, курувалася відповідним віце-прем'єром з питань європейської інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе", – повідомила нардеп.

"Тут досить реальні структурні програми. Наприклад, сприяння соціальному та економічному розвитку, зокрема в прикордонних регіонах, поліпшення якості навколишнього середовища, поліпшення ефективності управління кордонами, підтримка культурних та освітніх мереж, реформування системи юстиції, розвиток торгівлі і приватного сектора, енергетика і енергоефективність", – перерахувала вона.

"У мене тепер зовсім не риторичне питання – де ці реформи, де ці мільярди, де ці проекти, щоб сьогодні ми могли, чесно дивлячись нашим європейським партнерам в очі, не тільки сказати дякую, а й відзвітувати за кожен євро", – заявила депутат .

Як нагадала нардеп, раніше посол України в Євросоюзі Хьюг Мінгареллі звинуватив Україну в тому, що вона не може ефективно використовувати виділені їй кошти західної допомоги.

"Тепер це набуло абсолютно закінченої форми – нам це "пред'явили". Тепер ми ініціюємо аудит таких коштів. Ми подивимося, що це за проекти, хто відповідав, і головне – чому не несуть відповідальності люди, які в даних секторах повинні бути відповідальні. Якою була поведінка і роль саме Климпуш-Цинцадзе – найбільшого євроінтегратора, віце-прем'єра, яка відповідає за ці проекти і програми", – додала Верещук.

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом розкритикував ЄС за недостатню підтримку.

слова Зеленського викликали великий резонанс в Європі. Зокрема, влада Німеччини повідомила, що з 2014 року виділила Україні допомогу на суму 1,4 млрд євро.

президент України пояснив свою критику на адресу ЄС. Він зазначив, що факт повернення Росії в ПАРЄ і підтримка Євросоюзом російського газопроводу "Північний потік-2" несуть загрозу Україні.

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