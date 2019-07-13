"Де донори, де гроші?" Економіст оцінив план Зеленського щодо відновлення Донбасу

Україна не може розраховувати на гроші іноземних інвесторів для відновлення Донбасу, оскільки іноземці неохоче вкладають кошти навіть у території, підконтрольні Києву.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський, коментуючи намір президента України Володимира Зеленського провести інвестиційний форум у Маріуполі Донецької області.

Як підкреслив експерт, мотивація у інвесторів найпростіша – заробити грошей.

"Якщо інвестори бачать, що є заробіток, то вони будуть вкладати. Але ті, хто повинні були зайти на Донбас для відновлення інфраструктури – це повинні бути довгострокові інвестори. Це не спекулянти, які купують українські ОВДП і отримують до 30% річних у валюті, а ті, хто буде інвестувати в довгостроковому плані. У мене виникає питання – а чому вони повинні заходити на Донбас, але не заходять на підконтрольну Україні територію?" – зазначив Скаршевський.

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За його словами, причина такої поведінки інвесторів дуже проста і фундаментальна: "Вона лежить поза економікою – це захист прав власності, процвітання рейдерства, коли за ніч або навіть за кілька хвилин можна переписати бізнес однієї людини на іншу... А є ще військові ризики, стріляють. Навіть якщо припинять стріляти, потрібен ще час зрозуміти, що все заспокоїлося".

"Що стосується заяви Зеленського про необхідність зібрати восени форум інвесторів – це добре забуте старе. При Порошенкові форум донорів збирався. І де ці донори, де їхні гроші? Там теж йшлося про мільярди доларів", – нагадав економіст.

"Треба розраховувати на свої сили, а якщо створимо умови, прийдуть і інвестори. Але поки вони не йдуть на підконтрольну територію України, чому вони повинні йти на непідконтрольну?" – уклав він.

glavnovosti.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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