Чи закриють українців на жорсткий карантин: аналітики розповіли, чого чекати

В Україні не уникнути посилення карантину, проте на цей раз повного локдауна в країні не буде, впевнені аналітики. Обмеження можуть торкнуться і бізнес, однак повністю закривати підприємства не будуть.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Найімовірніше наступний етап обмежень в Україні буде, однак ефект від таких заходів буде не таким загрозливим для бізнесу, як у березні-травні, розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

"У будь-якому разі потрібно шукати якийсь баланс між карантинними обмеженнями й можливістю безперешкодної роботи бізнесу. Попередній жорсткий карантин, ті заходи, які вводилися і діяли в березні-травні, були надмірними. Станом на сьогодні можна сказати, що вони були імовірніше марними. Медична система не підготувалася до нового витка пандемії і дійсно потрібно щось робити", – говорить аналітик.

У більшості бізнесу, який працює у сфері обслуговування, ситуація буде непроста, але повного закриття, ймовірно, не буде. З такими ж оцінками погоджується й аналітик Володимир Мазуренко. Поки влада обходиться м'якими заходами: зобов'язують закриватися після 22 годин, встановлюють вимоги щодо максимальної кількості людей у закладах, вводять обмеження на масові зібрання, зокрема і концерти.

"Навіть у багатому Ізраїлі нові обмеження зустріли протестами і невдоволенням. А що робити українцям, у яких економічно запас міцності куди менше", – каже Мазуренко.

Найгірша ситуація для бізнесу – невизначеність, розповідає OBOZREVATEL ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. І поки немає конкретного плану, як буде змінюватися карантин, в якому порядку і за яких умов конкретні кроки будуть посилювати чи послаблювати, бізнес буде чекати гіршого.

"Громадське здоров'я – це пріоритет номер один, і він повинен бути визначальним, проте маючи вже результат введення карантину і його впливу на ділову активність, дуже важливо всі наступні рішення уряду приймати з урахуванням цього впливу і дуже чітко комунікувати з бізнес-асоціаціями", – говорить Маркарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.