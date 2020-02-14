Четвертий бізнес - форум "Level Up Ukraine 2020": принципи створення більшого

21 лютого у КВЦ "Парковий" пройде щорічний бізнес-форум Level Up Ukraine 2020. Захід у 4-ий раз збере в Києві авторитетних спікерів, представників влади, бізнесу та великих бізнес-спільнот для того, щоб спільними зусиллями створювати умови для співпраці на принципах win-win.

Головна тема форуму у 2020 році – принципи створення більшого. Level UP Ukraine виступає платформою для розвитку екосистеми, де влада, бізнес і суспільство розробляють умови, які призводять до реальних дій в Україні. Учасники оформляють домовленості та створюють загальні matching projects, де кожен долучається до нової моделі взаємодії на взаємовигідних умовах.

Для досягнення поставлених цілей Форум надає експертизу спікерів про глобальні та локальні тренди, підвищуючи академічний бекграунд учасників і виконуючи освітню функцію. Форум також надає учасникам незалежний стіл переговорів, за яким ключові гравці й представники інтересів громадян виробляють ефективні механізми та інструменти розвитку країни.

Присутні іноземні інвестори: від фондів до міжнародних фінансових інституцій зазначають ключові сфери інвестицій, а українська сторона має можливість представити свої рішення відповідно до запитів інвесторів.

Своїми принципами створення більшого поділяться:

Тимофій Милованов – Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Давид Арахамія – секретар Національної інвестиційної ради;

Майкл Єгер – генеральний секретар Європейської асоціації платників податків;

Грігол Катамадзе – Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і Повноважний Посол;

Анатолій Кінах – Президент Українського союзу промисловців та підприємців;

Також у Форумі візьмуть участь міжнародні інвестори з Грузії, США та ЄС.

21 лютого decision maker'и зберуться, щоб зрозуміти з якою метою об'єднуються об'єднання, який сектор економіки найбільш привабливий для інвестицій і як освіта впливає на створення екосистем в країні.

Ідейними натхненниками і незмінними організаторами Форуму є Наталія Ульянова - Founder и СEO UNA Partners , експерт у сфері податкового та бізнес консультування та Грігол Катамадзе - Президент Асоціації платників податків України.

Генеральним партнером та співорганізатором Форуму став найбільший промисловий холдинг Грузії – Georgian Industrial Group. Стратегічний партнер Форуму - імпортер, дистриб'ютор алкогольної продукції компанія БЭЛЬ. Ініціативу також підтримали лідери українського ринку: фармацевтичні компанії "Індар", "Фармак", БХФЗ, телеком-компанія Vodafone і міжнародна IT-компанія Powercode.

Детальна інформація про спікерів та панельні дискусії Форуму доступна ТУТ.

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