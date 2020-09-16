Наша команда "Рідної Країни" в рамках проекту "Наш бюджет- під громадський контроль" розпочинає аналізувати урядовий проект бюджету на 2021 рік.

Отож, розпочинаємо із державної влади.

Найдорожчим для народу у порівнянні з бюджетом-2020 виявилися:

МВС - 85.8 мільярдів гривень., а було - 82.;

Державна податкова служба - 10.5 мільярди, а було - 7.7;

Офіс Генпрокуратури - 9.5 мільярдів гривень, а було - 7.5;

СБУ - 14.7 мільярди гривень, а було -11.9.

Ще раз, на утримання вищезгаданих структур влада виділила на 3-2 мільярди більше у порівнянні з 2020 роком.

На утримання Президента передбачено 1 мільярд 266.7 мільйонів, а було - 909 мільйонів.

ДУСЯ з спецлікарнями, ковбасно-молочними і горілчаним заводами для влади від "вдячного народу" коштує 2 мільярди 801 мільйонів, а було - 2.075 млрд.

Апарат ВР - 2 мільярди 282 мільйони, а було - 2.038 млрд.

Секретаріат Кабінету Міністрів - 1 мільярд 92 мільйони, а було -959 мільйонів.

Як бачимо, "народна" влада вирішила не економити на собі, а краще зекономити на країні й людях.

Продовження згодом...

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