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21 грудня • оновлено в 21:28
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"Буде зміцнюватися": Милованов сказав, як угода з РФ щодо газу вплине на курс валют

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України очікує зміцнення обмінного курсу гривні після договору з Росією про транзит газу.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов. "Думаю, можливо, нам доведеться переглянути макропрогноз щодо курсу в частині його більшого зміцнення", – наводить його слова "Інтерфакс-Україна".

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 грн/$1, в 2021-му – 27,2 грн/$1, в 2022-му – 27,5 грн/$1 за базовим сценарієм, за оптимістичним – в 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/$, 23,9 грн/$ у 2021 році і 24,2 грн/$ у 2022-му.

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Заступник міністра Сергій Ніколайчук зазначив, що "ми отримали дуже хороші новини за підсумками переговорів з транзиту газу", в зв'язку з чим "є підстави сказати, що гривня буде зміцнюватися".

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, договір по газу з РФ дозволить Україні зберегти транзит (а це близько 3% ВВП), а Росії – позбутися арбітражних позовів.

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Теми
Курс валют Поставки газу в Україну
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрювня будет укрепляться, дыра в бюджете будет увеличиваться
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Куни Чан
Куни Чан
Кристина Стефанова, зато на Апачах полетают
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