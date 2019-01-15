''Американці не впоралися'': у Росії вказали на великий провал США

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати задіяли проти Кремля увесь арсенал різноманітних санкцій, проте не досягли своєї мети.

"Росія уже більше 40 років живе під різними обмеженнями, у тому числі і з боку США. У 1974 році була прийнята поправка Джексона-Веніка. Як тільки її скасували, одразу з'явився "закон Магнітського". І так далі", – заявив прес-секретар Володимира Путіна в інтерв'ю АіФ.

За його словами, обмежувальні заходи проти Москви з боку Вашингтона нічого не змінили.

"Не дивлячись на те, що США – найбільша у світі економіка, у них немає інструментів, які можуть змусити Росію відмовитися від своєї суверенної політики. Задіявши навіть такий арсенал різноманітних обмежень, американці з цим завданням не впоралися. Санкції ж нічого не змінили!" – резюмував Пєсков.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", у яку внесені 210 імен – 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

Список олігархів був опублікований разом із нетаємною частиною "кремлівської доповіді", яку Мінфін склав згідно з вимогами закону CAATSA ("Щодо протидії противникам Америки"). Тоді як інформація про мільярдерів – близькість до Путіна, джерела походження капіталу, індекси корупції залишилася у таємній частині доповіді.

У квітні США внесли у список санкцій сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг та інші.

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