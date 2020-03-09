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9 березня • оновлено в 16:24
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Американський фондовий ринок обвалився разом із нафтою

2.2т
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У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою.

Зокрема, індекс S&P 500 опустився на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Про це свідчать показники ринку.

Одночасно з цим індекс Dow Jones просів на 7%.

У результаті торги після відкриття були припинені на 15 хвилин. Такі заходи вживають, коли індекси падають на 5 і вище відсотків.

У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою

У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою

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Автор
Віктор Калиненко
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Американский фондовый рынок рухнул вместе с рублем. Из-за этого нью юрская биржа прекратила торги. Сотни сланцевых компашек готовятся к банкротству. Амеры готовят в ответ пакость для саудитов.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ой, какой нежданчик! А как же это стало возможным в самой развитой экономике мира? Вислоухие фахивци, ждём пояснений!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Так уж и быть. Придётся Украине и американской территории немного отжать.
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