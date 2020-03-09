Американський фондовий ринок обвалився разом із нафтою

У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою.

Зокрема, індекс S&P 500 опустився на 6,3%, а NASDAQ – на 6,8%. Про це свідчать показники ринку.

Одночасно з цим індекс Dow Jones просів на 7%.

У результаті торги після відкриття були припинені на 15 хвилин. Такі заходи вживають, коли індекси падають на 5 і вище відсотків.

У США ключові індекси фондового ринку впали на відкритті торгів через ситуацію з нафтою

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