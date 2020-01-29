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29 січня • оновлено в 17:28
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Академія наук України втратила понад 40 млн грн через провальне управління

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Національна академія наук України втратила близько 43 млн гривень через неефективне управління власним майном.

Зокрема, через заниження вартості оренди своїх приміщень та земельних ділянок. Про це свідчить звіт Державної аудиторської служби за 2016-2019 роки.

Національній академії наук належать майже шість з половиною тисяч будівель загальною площею понад 3,5 млн квадратних метрів. З них менше 10% усього майна передано в оренду.

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При цьому низка споруд, що належить Національній академії наук України, перебувають у занедбаному або аварійному стані.

Загалом Національна академія наук володіє 145 тисячами гектарів земель. З них майже третина (45 тисяч гектарів) – не оформлена належним чином.

Вартість майна академії та всіх її установ складає близько 44,3 млрд гривень, з них землі – близько 37 млрд.

Національна академія наук України втратила близько 43 млн гривень через неефективне управління власним майном

Національна академія наук України втратила близько 43 млн гривень через неефективне управління власним майном

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд має намір ліквідувати 1261 підприємство.

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Автор
Віктор Калиненко
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
В укрожопии есть только две науки: наука о правильной чистке сортира и наука о скакании
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Национальной Академии наук Украины только и осталось, что сдавать помещения в аренду
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