Аферисти придумали нову пастку з орендою квартир: як врятуватися українцям

Аферисти придумали нові схеми обману українців, які займаються пошуками квартири в оренду. Експерти дали поради, на що варто звертати увагу, щоб не втратити тисячі гривень і не стати жертвою шахраїв.

Як повідомляє "Сегодня", однокімнатну квартиру в Києві недалеко від метро пропонували в оренду за 5900 грн плюс "комуналка". Таке оголошення на одному з популярних сайтів привернуло увагу студента Миколи Латчука. Йому з дівчиною саме підвищили плату за оренду кімнати, тому, не гаючи часу, юнак набрав господаря, а той перенаправив до ріелторів.

"Я їм дав гроші, вони мені – оригінал договору. І направили мене за адресою. Там ми повинні були зустрітися з агентом. Я йому телефоную, а він мені каже, мовляв, господар більше не хоче здавати, шукайте іншу квартиру", – згадує Микола.

Гроші хлопцеві не повернули, на телефонні дзвінки не відповідають, а офіс, у якому ще декілька годин тому підписували договір, – виявився закритим.

На таку схему потрапляє чи не кожен третій клієнт, говорить агент із пошуку нерухомості Олександр Бойко. Він радить не віддавати гроші раніше, ніж ви побачите запропоноване житло.

"Обов'язково потрібно подивитися документи керівника. Юридична це особа повинна чи приватний підприємець... І потрібно подивитися вид діяльності, щоб переконатися в тому, що вони можуть займатися здачею в оренду", – говорить Бойко.

Фахівець додає – якщо гроші просять наперед, за договір або за контактну базу власників квартир, швидше за все, це шахраї. Крім того, попередити про аферу може і ціна житла – якщо вона нижча за ринкову на 10% і більше.

Але повернути свої гроші можна, вважає юрист Павло Богомаз.

"Що повинна людина зробити? Викликати або 102, якщо вона перебуває в офісі шахраїв, або подавати заяву в поліцію, наприклад, якщо людина просто на картку заплатила гроші. Поліція приймає заяву, реєструє кримінальне провадження, збирає докази", – говорить юрист.

За його словами, доказами можуть бути договір, записані телефонні розмови, номер картки, куди людина перераховувала гроші. Далі – справа за правоохоронцями. Микола Лутчак уже написав заяву в поліцію і чекає відповіді. Якщо шахраїв затримають, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Оренда житла

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні шахраї придумали нові схеми виманювання грошей у користувачів онлайн-дошок оголошень.

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