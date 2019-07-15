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А як же санкції? Росія похвалилася великим інвестором у Криму

5.7т Читати матеріал російською

Бахрейнська інвестиційна компанія може вкласти близько €500 млн в інфраструктурні проекти на території анексованого Криму.

Про це "Известиям" розповів представник бахрейнської компанії у Центральній і Східній Європі Штефан Довіна. Зазначається, що йдеться про будівництво доріг і залізничних споруд на півострові.

Бізнесмени з Близького Сходу вже підписали меморандум про співпрацю з російською стороною і готові розпочати реалізацію проектів до кінця року.

За даними видання, йдеться про капіталовкладення у мільйонах євро.

"Звісно, все залежить від сфери діяльності. Наприклад, якщо ми розпочнемо реалізацію проектів у галузі будівництва доріг або залізничної інфраструктури, то інвестиції до Криму сягнуть суми у розмірі близько €500 млн, а то й вище. Ми готові до співпраці і в інших галузях", – сказав Довіна.

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Співголова "Ділової Росії" Андрій Назаров підтвердив інформацію і заявив, що представники бахрейнської компанії вже кілька разів побували уКриму з бізнес-місією і відвідали декілька великих підприємств півострова.

"Після першого раунду переговорів ми підписали меморандум про співпрацю і зараз готуємося до нової зустрічі, де перейдемо вже до деталей запропонованих інвестпроектів. Перший пакет документів плануємо узгодити найближчими місяцями", – зазначив Назаров.

За його словами, через антиросійські санкції неможливо розкрити всі подробиці угод, що готуються, і учасників угоди.

"Багато західних діячів у 2014 році поставили перед собою мету ізолювати Крим від навколишнього світу. Політика обмежень, однак, не спрацювала, і півострів щороку залучає все більше іноземців, зокрема зарубіжних інвесторів. Проте спроби перешкоджати закордонним компаніям у роботі в регіоні нікуди не поділися", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у жителів Криму виникли труднощі під час роботи з китайським інтернет-магазином AliExpress. У компанії назвали подію технічним збоєм.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Крим Інвестиції Росія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Арабы на санкции не очень то и подписывались,им по бую.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Бабаев Бабай, Так ведь чубатые утверждали что весь Мир с ними, видимо включая и арабов, которые конечно об этом не знали.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Опять чубатых нагнули
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