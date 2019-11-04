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4 листопада • оновлено в 18:38
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"А де підвищення соціалки?" Нардеп забив на сполох через держбюджет-2020

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У проєкті державного бюджету на 2020 рік, який 3 листопада був затверджений Кабінетом міністрів України, соціальна складова залишилася на дуже низькому рівні.

Такі попередні висновки озвучив в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він уточнив, що поки що не бачив держбюджету-2020 у повному обсязі, але обговорював документ із деякими міністрами.

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"Із того, що я вже знаю – чув учора (3 листопада. – Ред.) на засіданні Кабміну і спілкувався з деякими міністрами – соціальна складова як була на дуже низькому рівні, так, найімовірніше, і залишиться. У такому вигляді, звичайно, я за цей бюджет голосувати не буду", – попередив Гончаренко.

Політик нагадав, що в команді Володимира Зеленського говорили про вчительські зарплати у $4000, але, судячи з усього, не збираються підвищувати оплату педагогам навіть на заплановані раніше 20-70%.

"Дійсно, $4000 – це взагалі було щось дуже дивне. Але хоч якесь підвищення має бути. Є постанова уряду від липня 2019 року, яка передбачає підвищення зарплат в освітній сфері на 20-70%. Постанова чинна, вона не було скасована новим урядом. Але при цьому не виконується", – наголосив він.

"Коли я після першого читання ставив це питання в Раді Гончаруку, він казав, мовляв, дочекайтеся, у нас не було часу, а до другого читання ви побачите... І що ми побачили? Нічого не змінилося", – розповів нардеп.

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Гончаренко звернув увагу, що мова йде не тільки про вчителів.

"Вихователі дитячих садків отримують зарплату на рівні технічок. Прожитковий мінімум – 2000 грн. Мінімальна пенсія фактично не підвищується перші півроку, і тільки після цього йде якесь підвищення. Звичайно, це неприйнятний бюджет", – уточнив він.

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На його думку, Кабмін не хоче виділяти гроші на підвищення соціальних стандартів.

"Вони кажуть, що немає грошей... Так, можу погодитися, що грошей мало. Але ж вони знайшли гроші на підвищення витрат Офісу президента, на всі ці НАБУ та інші правоохоронні органи. Чому вони не можуть виділити хоча б якісь гроші, нехай не в повному обсязі, на підвищення соціальних стандартів? Тому що просто не хочуть", – підсумував Гончаренко.

"А де підвищення соціалки?" Нардеп забив на сполох через держбюджет-2020
"А де підвищення соціалки?" Нардеп забив на сполох через держбюджет-2020

Як писав OBOZREVATEL, офіційно Кабмін представить проєкт бюджету у вівторок, 5 листопада, об 11:00 годині ранку. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, бюджет вперше буде "без підвищення податків і зі скороченням дефіциту".

У документі, ухваленому Верховною Радою в першому читанні, закладено доходи на рівні 1,79 трлн гривень, а витрати – 1,17 трлн гривень.

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Теми
Держбюджет-2020 Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Зарплати в Україні Соціальні виплати
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
бюджет Економіка України зарплата
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Комментарии на сайте не модерированы
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Ну что, 73% "не_лохов", вы довольны своим бубочкой Зе, за которого голосовали с таким экстазом? А теперь ЖРИТЕ!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
"Ото зібрав колгосп сто тисяч тон зерна, кинулись,а його нема. Питається-а де? А голова колгоспу сидить в новенькому лексусі і каже:"А нема. Миші з'їли". Ну,или как говорил великий друг ЗЕ и ко г. Медведев: "денег нет,но вы держитесь". Вобщем попутного ветра в жОПУ всем 73% имбицылов,которых сделали, а потом сделали еще раз. Какие соцстандарты,когда тут на проституток деньги нужны. На шаурму. И тд. Имбицылы,вы довольны? А эти,тн "педагогы", чувствуется укрообразование. Как дипломы покупали,так и их сделали. Вобщем-по заслугах
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