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80% хочуть повернутися: названо головну проблему українських заробітчан

12.6тЧитати матеріал російською

В Україні 80% трудових мігрантів, які вже попрацювали за кордоном, хочуть знову повернутися на роботу через низькі зарплати в нашій країні.

Такими є результати опитування на онлайн-сервісі OLX Робота з якими ознайомився OBOZREVATEL. Відзначається, що українці очікують отримувати там зарплати від $1 000, а працювати планують не за фахом 63% респондентів.

За даними опитування, лише 20% українців з досвідом закордонного працевлаштування не повернулися б за кордон. Решта готові знову виїжджати на заробітки в інші країни. Більш того, 8% вже знайшли новий варіант, а 41% претендентів перебувають в активному робочому пошуку за межами України.

Більшість респондентів залишилися задоволені ставленням роботодавця - 72%. Негативне враження склалося тільки у 5%.

Де хочуть працювати українці

Відзначається, що найвищий відсоток охочих приїхати назад виявився серед тих, хто був у США, Німеччині та Великобританії - майже 80%. Незадоволені своїм досвідом роботи за кордоном тільки 8% українців.

Литва, Великобританія і Словаччина виявилися лідерами в топі країн, які повністю виправдали очікування українців, які виїжджають на заробітки. А США і Швеція очолили рейтинг країн, які перевищили всі очікування.

Якби у респондентів була можливість виїхати в будь-яку країну, майже 50% вибрали б Німеччину. США і Польща - наступні за популярністю напрямки, їх вказали майже 27% претендентів. Основними причинами вибору цих країн виявилися високі зарплати, розвинена економіка, можливість кращого майбутнього для себе і своїх дітей.

80% хочуть повернутися: названо головну проблему українських заробітчан
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Очікування від роботи за кордоном і причини виїзду

Майже 45% респондентів як причину повторного виїзду вказали низький рівень зарплат в Україні. У тих, хто знову розглядає виїзд на заробітки в довгостроковій перспективі, запити по зарплаті в основному вище $1 000. На дохід $1 000 - 2 000 розраховують 7 з 10 українців. Ще 17% хочуть отримувати понад $2 000.

Відзначається, що кожен четвертий охочий виїхати змушений шукати роботу за кордоном через нестабільну економічну ситуацію в Україні. 16% трудових мігрантів знову б поїхали, бо не відчувають себе захищеними в своїй країні. 13% зараз зазнають труднощів з тим, щоб знайти роботу вдома. А ще у 11% є бажання залишитися жити в іншій країні.

Примітно, що 50% респондентів у віці до 35 років не хочуть повертатися додому. Якщо ж дивитися на дохід, найбільше налаштовані виїхати назавжди люди з найбільшим і найменшим достатком.

"Якщо говорити про ризики, то основне побоювання претендентів - це невиплата зарплати. Серед страхів з приводу майбутньої роботи за кордоном погане ставлення з боку начальства і некомфортні умови проживання - 24% і 22% відповідей. А ще кожен п'ятий переживає, що буде сумувати через розлуку з родиною. Хоча в основному українці все ж не турбуються - 64% респондентів", - сказано в результатах опитування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйона громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

При цьому зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкіше. Очікується, що в цілому східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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Тема
Трудова міграція з України
Місце
Україна
Теги
мігрантиУкраїна
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Krass Марк
Krass Марк
Из Рассии целый город Киселевск просил убежище в Канаде.Устали люди жить в полной путинской жопе
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Иванов Петр
Иванов Петр
"80% хотят вернуться"- блин, забыл, что это обоз и чуть не клюнул на заголовок. Удивило, что они хотят вернуться вна404.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Иванов Петр, ты своих успевай считать)) а то скоро все разбегутся))
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