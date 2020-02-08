500 млн дав бюджет: Смілянського викрили у брехні про свою зарплату

У 2019 "Укрпошта" отримала 500 млн гривень дотацій з державного бюджету на компенсацію витрат на виплату та доставку пенсій та грошової допомоги населенню.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на відповідь компанії. При цьому її директор Ігор Смілянський виправдовує свою гігантську зарплату високим прибутком – 600 млн грн за минулий рік.

"Витрати на визначену мету (виплата та доставка пенсій і грошової допомоги населенню) були передбачені в державному бюджеті 2019 року в сумі 500 млн гривень і були профінансовані стовідсотково до річного плану", – йдеться в ньому.

При цьому в "Укрпошті" не назвали суму, виділену Пенсійним фондом України на компенсацію втрат компанії за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців розгнівали плани Смілянського у 2020 році підняти зарплати в компанії. Зокрема, користувачів мережі обурив той факт, що сам чиновник вже отримує 1,4 млн грн щомісяця, а після підвищення його оклад виросте до 1,8 млн грн.

Відзначимо, що у 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. грн щомісяця, у 2019-му – близько 1,4 млн грн.

Сам же глава компанії обгрунтував свою щомісячну зарплату в розмірі майже 1,9 млн гривень за допомогою одного листочка.

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