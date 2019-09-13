3 мільярди доларів: озвучено втрати України від закону №1210

Заплановані зміни в податкове законодавство України, а саме закону №1210 в частині рентних платежів завдадуть шкоди для економіки.

Про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, підвищення податку може різко скоротити кількість робочих місць на профільних українських підприємствах – Інгулецький ГЗК, Північний ГЗК і Центральний ГЗК.

"Щоб люди уявляли собі масштаби цієї катастрофи. Не кажучи вже про те, що суміжні підприємства, а це фактично на три можна відразу множити. Це обсяг який втратить "Укрзалізниця", порти, які перевалюють наші вантажі. Для економіки країни буде завдано величезної шкоди", - сказав він.

За словами Каленкова, ситуація, яка буде для України ще більш прикра – це те, що ми втратимо свої ринки в Європі на користь російських виробників.

"16 млн тонн йдуть російському "Металоінвест". Що це означає для валютного курсу і для зростання цін ви все можете зрозуміти, тому що це велика цифра – мова йде про близько 3 мільярдів доларів, які країна отримує валютної виручки від експорту залізорудної сировини. Вони будуть під питанням. Більшу частину з них ми втратимо", - підсумував президент "Укрметаллургпрому".

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