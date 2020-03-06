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6 березня • оновлено в 09:05
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Шахраї в Україні вигадали схему обману з "13-пенсією"

5.2т
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Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманювати гроші у довірливих людей похилого віку, обіцяючи виплатити їм неіснуючу 13-ту пенсію.

Про це йдеться в сюжеті "Сегодня" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що злочинці приходять до пенсіонерів, прикидаючись соціальними працівниками, і обіцяють оформити "тринадцяту пенсію". Вони розповідають про нібито новий закон, який гарантує виплату.

Шахраї в Україні вигадали схему обману з "13-пенсією"

Шахраї в Україні вигадали схему обману з "13-пенсією"

Аргументи і факти

"Ми всі знаємо про 13-ту зарплату, принаймні, старше покоління. А вони кажуть про те, що з'явилася 13-пенсія. І для того, щоб її отримати, потрібно вчинити певні дії", – попередив директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов.

Шахраї в Україні вигадали схему обману з "13-пенсією"

Шахраї в Україні вигадали схему обману з "13-пенсією"

Главком

Про особистий досвід спілкування з шахраями розповіла киянка Тетяна Павленко. Їй обіцяли тринадцяту виплату через три місяці після подачі документів. Говорили, оформлення триватиме певний час. Зате – безкоштовно, а від пенсіонерки потрібні тільки дані пенсійної картки. Заволодівши інформацією, "соцпрацівники" зникли.

"Дзвонила, дзвонила постійно. Телефон був поза зоною, і я тоді вже зрозуміла. Потім я з'ясувала, що вони по нашому району ходили і нажилися на нас, таких довірливих, і зникали", – поділилася жінка.

Із пенсійного рахунку Павленко аферисти встигли зняти близько 1500 гривень, перш ніж вона звернулася в банк із проханням заблокувати карту.

"Якщо хтось приходить до вас і пропонує "13-ту пенсію", знайтеце шахрай. Із такою людиною в жодному разі не можна говорити, і звичайно ж, ні в якому разі не можна повідомляти свої персональні дані, а самене говоріть, коли була випущена карта, коли закінчується її термін, не повідомляйте будь-які коди", – застерегла кандидатка психологічних наук, експертка з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень, збрехавши про проблеми її сина.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
шахраї розлучення
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