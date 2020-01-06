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6 січня • оновлено в 10:14
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100 тисяч за ніч: з'явилися деталі розкішного відпочинку Зеленського в Буковелі

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський зустрів Новий рік у п'ятизірковому готелі Radisson Blu Resort у Буковелі, де найдешевший номер коштує не менше 11 тисяч гривень.

За добу в президентському люксі потрібно віддати 100 тисяч гривень, йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий".

"Вартість зі сніданком – 15 059 гривень на добу. За дві доби, якщо залишитеся – 30 118 гривень. Вартість президентського номера – 100 тисяч гривень на добу", – повідомив персонал готелю.

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Також у самому готелі розташований свій spa-центр, басейн, сауни і тренажерний зал. При цьому перебування VIP-гостей ретельно охороняється від сторонніх.

Співробітники курорту розповіли, що бачили Зеленського на лижних трасах.

"Зеленський був тут 1 січня, піднімався на спуск, катався тут", – поділився один із співробітників.

Зеленський у Буковелі

Зеленський у Буковелі

Крім того, біля готелю є вертолітний майданчик. Політ на вертольоті обійдеться 1400 доларів на годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів новорічні свята на українському курорті Буковель у Карпатах.

Пізніше в мережі розібрали гардероб президента Зеленського, якого засікли на новорічні свята на гірськолижному курорті.

Також українців у мережі розлютило селфі із Зеленським, зроблене на гірськолижному курорті "Буковель".

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
курорт Буковель гірськолижний курорт
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семенов Александр
семенов Александр
Справжний патриот повынэн видпочываты на Мальдивах!!! Таемно!!!
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