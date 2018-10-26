10 тисяч — не межа: скільки зароблятимуть українці і як підвищать мінімалку

Українці у 2019-му в середньому зароблятимуть більше 10,5 тис. грн, а мінімалку піднімуть до 4 170 грн. Серед бюджетників найбільше пощастить терапевтам, педіатрам та сімейним лікарям — їхні оклади зростуть в результаті реформи первинної медицини. А ось вчителі ризикують зовсім залишитися без будь-якої індексації. У приватному секторі на добру надбавку у 27-30% в наступному році можуть розраховувати працівники аграрної сфери, страховики, фінансисти та фахівці робітничих спеціальностей.

OBOZREVATEL з'ясував, як і у кого виростуть зарплати у 2019-му.

Брак кадрів змушує підвищувати зарплати

"Коли роботодавець зацікавлений у підвищенні зарплати? Коли він розуміє, що за велику суму отримає кращого фахівця, або коли за такі гроші взагалі нікого не може знайти. Ось у нас відбувається за другим варіантом", — розповідає HR-експерт Олександр Білоус.

Навіть у великих містах слюсарі, сантехніки, зварювальники, машиністи — дефіцитні спеціальності.. Біржа праці заповнена безробітними юристами, а роботодавці змагаються за хорошого кранівника. І найчастіше конкурувати доводиться з польськими колегами.

Наприклад, у Вінницькій області (місто Немирів) японський інвестор відкрив завод Fujikura. На середню зарплату в 7,1 тис. грн охочих працювати не знайшлося. Компанія розмістила оголошення про пошук працівників на одному з центральних телеканалів. Але проблеми лишилися. Брак робочих рук змушує українських роботодавців підвищувати зарплати. Цей фактор потрапив серед інших до інфляційного звіту НБУ та консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Працівник відділу кадрів одного із запорізьких підприємств Марина Корж впевнена: щоб зупинити міграцію, заробітна плата має бути на рівні хоча б $ 500 (14 тис. грн), тоді в українців не буде сенсу їхати в Польщу.

"Чому їдуть? Бо не можуть знайти тут собі гідну роботу, бо друзі вже поїхали і заробили собі на мотоцикл, бо в Польщі можна заробити 20-22 тис. грн, а у нас платять 6 тис. Думаю, що при заробітній платі хоча б на рівні $ 500 стимул їхати губитиметься", — зазначає Корж.

Білоус впевнений: значне зростання зарплат у 2019 році очікується в аграрній сфері, фінансових і страхових послугах, медицині. За оцінками експерта, підвищення може скласти до 28%. "У нас стабільно за рік зарплати збільшуються на 20-26%. В окремих сферах зростання становить 15% (бюджетникам). Але те, що зарплати ростуть і дуже швидко, з цим не посперечаєшся", — вважає експерт.

У яких сферах можуть найбільше вирости зарплати:

у аграріїв;

у терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів;

у страховиків і фінансистів;

До речі, згідно із даними офіційної статистики, в Україні найвищі зарплати у сфері авіаційного транспорту — понад 20 тис. грн. Водночас у сфері фінансових і страхових послуг заробляють 16,2 тис. грн, а в IT — 14,4 тис. Щоправда, також варто враховувати, що статистика "бачить" виключно білі зарплати. Тому якщо частину суми доплачують у конверті, вона не враховується Держстатом.

Що буде з мінімалкою і середньою зарплатою

Мінімальна зарплата, згідно із прийнятим у першому читанні проектом бюджету, зросте в наступному році всього лише один раз — у січні. Її розмір складе 4170 грн (зараз 3723). Стосуватиметься це підвищення всіх, хто наразі офіційно заробляє менше. Середня заробітна плата, згідно з бюджетною резолюцією, складе близько 10,5 тис. грн. Щоправда, вже до кінця 2018 року, як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, українці в середньому отримуватимуть 10 тис. грн. Якщо цей показник вдасться виконати, можливо, в наступному році темпи підвищення заробітних плат будуть вищими.

"Середня зарплата в Україні, на мій погляд, вже при цьому курсі нацвалюти до кінця цього року становитиме 10 тис. грн. Я вважаю, що це — реальний показник, який може створювати відповідну конкурентність", — заявив прем'єр у ефірі одного з телеканалів.

До речі, наразі розмір мінімалки не відповідає ані стандартам Міжнародної організації праці, ані Конституції. "Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло", — йдеться у 48-й статті Конституції.

Достатній рівень визначає Міністерство соціальної політики, розраховуючи розмір прожиткового мінімуму. Станом на вересень 2018 року він становить 4180 грн. Це більше, ніж отримуватимуть українці з мінімалкою в наступному році. При цьому до наступного підвищення соцстандарту може минути більше року. Відповідно, в наступному році українці з мінімалкою фактично перебуватимуть за межею бідності.