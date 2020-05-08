У столиці Франції – Парижі через карантин влада організувала збут сільськогосподарської продукції напряму жителям міста через спеціальні попередні замовлення.

Про неординарний спосіб розповіла українська письменниця Ірена Карпа в Facebook. За її словами, сім'я письменниці замовила для себе 10 кілограм фруктів і фермерських овочів всього лише за 20 євро (570 грн).

Карпа зазначила, що ціна прирівнюється до середнього чеку за обід в одному з середньостатистичних кафе Парижу.

"З огляду на те, що базари закриті, ринок збуту сільгосппродукції сильно страждає. І якщо в Голандії фермери давно звикли робити пряму доставку покупцю під двері, без посередників, то у Франції (принаймні, в Парижі) це було швидше екстраваганцою. А тут – увага-увага, просто прийшов лист від мерії 5-го району, де ми живемо. Що у звязку з Covid-19 було місцеве рішення влаштувати ці "кошики взаємодопомоги". Їх у понеділок замовляєш (максимум 3 на родину), а в середу в певний час забираєш під мерією", – пояснила письменниця.

За її словами, на площі, куди вони прийшли за овочами, вишикувалось три черги, відстань на бруківці була позначена скотчем, кожну чергу приймало дві людини: один шукав тебе в списку, інший розраховувався.

"Відтак із чеком підходиш до іншого столу, де тобі видають готову сумку з добром. Навколо – охорона від мерії. Між тим всім бігає жвава жіночка, викидає розпаковку та інше сміття, допомагає відважувати, показує в який бік краще виходити. Ми впізнали нашу мериню. Просто так от у масці і в робочому одязі, без корони і пафосу", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США громадянам країни на час карантину через коронавірус COVID-19 безкоштовно видають продуктові набори.

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