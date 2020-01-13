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13 січня • оновлено в 17:45
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Карина Бондаренко

У Дніпрі відновлять ремонт Нового мосту: міськрада озвучила нові терміни

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Реконструкцію Нового мосту в Дніпрі продовжать на рік пізніше раніше озвучених термінів - в 2021 році.

Перенесення початку ремонтних робіт пов'язане з урізаним міським бюджетом. Про це під час пресконференції 13 січня повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, ремонт з'їздів і віадуків мосту на правому і лівому берегах буде виконуватися в наступному році.

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Новий міст у Дніпрі

Новий міст у Дніпрі

Інформатор

"В минулому році було завершено перший етап реконструкції Нового мосту. Незважаючи на всі вигуки, що повипадають всі деформаційні шви і все завалиться, міст сьогодні знаходиться в чудовому стані. Сьогодні ми постійно спостерігаємо за станом деформаційних швів, і їх стан на даний момент відмінний. Ремонт з'їздів і віадуків мосту на правому і лівому берегах буде виконуватися вже в 2021 році", – сказав Михайло Лисенко.

Михайло Лисенко

Михайло Лисенко

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що модель з Дніпра, яка роздяглася на Новому мосту, інтригує своїми фото в соцмережі. Ася Міковіч стала популярною після укладення парі Бориса Філатова і Володимира Зеленського з приводу Нового мосту.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Михайло Лисенко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ремонт і будівництво доріг Новий міст у Дніпрі
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