У суботу, 22 лютого, в Кам'янському відбулася автограф-сесія із зірковими гравцями баскетбольної команди "Прометей"

Для зручності її організували на третьому поверсі ТРЦ "Dmart". Про це повідомляє Событие (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Близько години гравці СК "Прометей" Джейлон Міллер, Руслан Отверченко та Олександр Місяць активно спілкувалися зі своїми шанувальниками. Деякі з фанатів на зустріч приїхали з інших міст.

Отримати автограф можна було не тільки на спеціально підготовленій для сесії поліграфічній продукції, а й на футболці, м'ячі, кепці і навіть на тілі, чим і скористалися деякі з прихильників. Але найголовніше – це, звичайно ж, неформальне спілкування з баскетболістами і спільна фотосесія.

Своїми враженнями від зустрічі поділилися її учасники і гравці улюбленої команди.

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Михайло: "Спасибі за класну можливість отримати автограф від гравців улюбленої команди нашого міста. Це мої кумири, які стимулюють мене грати ще краще".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Олена: "Я якось познайомилася з Андрієм Кожем'якіним, намалювала його. А тепер при кожному зручному випадку зустрічаюся з усіма. Для мене їх автографи – це щось особливе. Я їх малюю, і потім беру автографи для малюнка".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Ірина та Віталій: "Я прийшла заради сина, так як він дуже вболіває за команду "Прометей". Ну, і сама в шкільні роки займалася баскетболом. Особисто для мене це заряд бадьорості, і привід згадати молодість. Для сина ці спортсмени – приклад того, до чого потрібно прагнути ".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Гравець БК СК "Прометей" Олександр Місяць: "Перший раз в такому беру участь. Було дуже приємно поспілкуватися з фанатами. Цікаво отримати емоції. Не знав, чого очікувати, місто маленьке. Команда недавно створилася. Був дуже приємно здивований".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Гравець БК СК "Прометей" Руслан Отверченко: "Для мене такі зустрічі, це, в першу чергу, приємні емоції. Особливо приємно отримати зворотній зв'язок і частинку тепла від підростаючого покоління".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Про готовність і далі підтримувати подібні соціальні ініціативи розповіла арт-директор ТРЦ "Dmart" Аліна Хохель:

"Ми, як великий торговий центр, завжди соціально активні, і раді приймати у себе подібні заходи і акції. ТРЦ" Dmart "завжди відкритий для творчих і культурних проектів. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих, на нашу спеціальну площадку, яка знаходиться на третьому поверсі ТРЦ. Спасибі СК "Прометей", спасибі за таку зустріч. Це було дуже цікаво".

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Зоряні баскетболісти СК "Прометей" ділилися автографами з уболівальниками

Раніше OBOZREVATEL писав, що 22 лютого відбулася друга гра між волейбольними командами "Прометей" та "Галичанка". Волейболістки "Прометея" отримали вольову перемогу над командою з Тернополя.

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