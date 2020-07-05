До складу жіночої баскетбольної команди "Прометей" увійшла гравець з Америки Кейшуан Лашун Джеймс.

26-річна баскетболістка виступатиме на позиції форварда. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Кейшуан є випускницею Мюррейского державного університету. У 2018 році вона стала кращим гравцем конференції Ohio Valley Conference (NCAA 1), а в 2019/2020, граючи в чемпіонаті Греції, була визнана 2-ою скоррер чемпіонату Греції.

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою Facebook/Володимир Дубинський

Скріншот Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" поповнився волейболісткою з Куби.