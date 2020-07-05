МоваЯзык

Топтеми:

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою

Аліна Рашевська
Спорт
681
Жіноча команда 'Прометея' поповнилася американською баскетболісткою

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою. goracers.com

До складу жіночої баскетбольної команди "Прометей" увійшла гравець з Америки Кейшуан Лашун Джеймс.

26-річна баскетболістка виступатиме на позиції форварда. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Кейшуан є випускницею Мюррейского державного університету. У 2018 році вона стала кращим гравцем конференції Ohio Valley Conference (NCAA 1), а в 2019/2020, граючи в чемпіонаті Греції, була визнана 2-ою скоррер чемпіонату Греції.

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою

Жіноча команда "Прометея" поповнилася американською баскетболісткою Facebook/Володимир Дубинський

Скріншот

Скріншот Facebook/Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" поповнився волейболісткою з Куби.

УкраїнаДніпро
Поділитися в Facebook
  2. Дніпро
  3. Спорт