Володимир Дубинський пояснив, чому Калпеппер покинув "Прометей"

Американський баскетболіст Ренді Калпеппер покинув баскетбольний клуб "Прометей" через проблеми з дисципліною.
Гравець неодноразово порушив регламент і положення контракту з клубом. Про це заявив президент БК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, це було важким рішенням, яке прийняли на підставі неодноразової неспортивної поведінки по відношенню до гравців "Прометея", головного тренера і гравців команд суперників.
Ренді Калпеппер
sportarena.com
"Менеджери клубу, тренер і гравці кілька разів намагалися поговорити з Ренді, але це не дало ніяких результатів. Ренді дуже талановитий гравець, але інтереси команди, поведінка на майданчику і за її межами дуже важливий і основний принцип нашої команди", - написав Дубинський.
Президент клубу попросив уболівальників поставитися до рішення з розумінням і повідомив, що менеджери клубу вже шукають гравцеві заміну.
Також Дубинський нагадав, що раніше за угодою сторін команду покинув Малік Трент. Це було пов'язано з сімейними обставинами гравця.
Моріс Крик
sport.ua
"Замість нього в команду був запрошений Моріс Крик, який прекрасно себе зарекомендував у останній грі з БК Запоріжжя! Ми дуже сподіваємося і віримо, що Моріс і надалі покаже себе командним гравцем і допоможе команді добиватися результатів і досягнень, які ми намітили в цьому сезоні", - підкреслив Дубинський.
Володимир Дубинський
facebook.com/Владимир Дубинський
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