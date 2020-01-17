Володимир Дубинський пояснив, чому Калпеппер покинув "Прометей"

Американський баскетболіст Ренді Калпеппер покинув баскетбольний клуб "Прометей" через проблеми з дисципліною.

Гравець неодноразово порушив регламент і положення контракту з клубом. Про це заявив президент БК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це було важким рішенням, яке прийняли на підставі неодноразової неспортивної поведінки по відношенню до гравців "Прометея", головного тренера і гравців команд суперників.

Ренді Калпеппер sportarena.com

"Менеджери клубу, тренер і гравці кілька разів намагалися поговорити з Ренді, але це не дало ніяких результатів. Ренді дуже талановитий гравець, але інтереси команди, поведінка на майданчику і за її межами дуже важливий і основний принцип нашої команди", - написав Дубинський.

Президент клубу попросив уболівальників поставитися до рішення з розумінням і повідомив, що менеджери клубу вже шукають гравцеві заміну.

Також Дубинський нагадав, що раніше за угодою сторін команду покинув Малік Трент. Це було пов'язано з сімейними обставинами гравця.

Моріс Крик sport.ua

"Замість нього в команду був запрошений Моріс Крик, який прекрасно себе зарекомендував у останній грі з БК Запоріжжя! Ми дуже сподіваємося і віримо, що Моріс і надалі покаже себе командним гравцем і допоможе команді добиватися результатів і досягнень, які ми намітили в цьому сезоні", - підкреслив Дубинський.

Володимир Дубинський facebook.com/Владимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL писав, що капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова провела черговий відмінний матч в Євролізі, зумівши допомогти "Фенербахче" здобути виїзну перемогу над "Гдинею" з рахунком 80:52.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!