Головним тренером баскетбольної команди Академії "Прометей" затверджений Дмитро Марков: що про нього відомо

Тренерська Рада Академії "Прометей" затвердила Дмитра Маркова головним тренером баскетбольної команди.

У сезоні 2019/2020 Дмитро був першим помічником головного тренера. Їх тандему вдалося створити гідний колектив і завоювати бронзові медалі серед команд Суперліги, розповів на своїй сторінці в Facebook президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Дмитро Марков має багаторічний досвід роботи з молоддю. Неодноразово він очолював збірні України: U-16 (2010, 2014 року, 2016), U-18 (2011, 2012, 2018), U-20 (2013).

Дмитро Марков Facebook / Володимир Дубинський

Помічником головного тренера баскетбольної команди призначено Станіслава Сокура. Уже в кінці червня Академія "Прометей" проведе відбір майбутніх вихованців Академії серед дітей 2001-2004 років народження.

Із сотні претендентів з різних куточків України попередньо відібрані 27 осіб. З 15 по 22 червня в спорткомплексі "Прометей" пройдуть відкриті тренування. 14 кращих гравців зможуть продовжити навчання в Академії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Дубинський представив нового тренера волейбольної команди Спортивної Академії "Прометей"

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