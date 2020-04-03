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3 квітня • оновлено в 18:24
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Аліна Рашевська

"Шкода, що все закінчилося завчасно": президент СК "Прометей" Володимир Дубинський підвів підсумки ігрового сезону і поділився планами на майбутнє

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У зв'язку з епідемією коронавірусу регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги завершили достроково.

Баскетболісти СК "Прометей" увійшли до трійки кращих команд поточного сезону. Нагороди від Федерації баскетболу України вже чекають на своїх власників, розповів в інтерв'ю президент клубу Володимир Дубинський.

"Я вважаю, що це видатне і унікальне рішення президента Федерації баскетболу Михайла Бродськогозакінчити чемпіонат, а не переносити його, як зробили багато інших країн. Завдяки цьому всі наші баскетболісти-легіонери вдома, з сім'ями", – поділився Дубинський.

"Шкода, що все закінчилося завчасно": президент СК "Прометей" Володимир Дубинський підвів підсумки ігрового сезону і поділився планами на майбутнє

Facebook / Володимир Дубинський

За словами президента, в цьому році кам'янська команда показала гідні результати і повністю виправдала отримані нагороди. Після закінчення карантину гравців очікує церемонія нагородження і невеличке свято на честь завершення сезону.

"Я глибоко переконаний, що всі команди, які посіли перше, друге, третє місця, заслужили цього. У тому числі і "Прометей" , який отримав бронзову нагороду. Я вважаю це величезним досягненням, що новостворена баскетбольна команда "Прометея" вже в першому сезоні змогла отримати бронзові нагороди. Федерація виконала всі необхідні процедури. Це вже увійде в історію клубу", – зазначив президент.

Незважаючи на складний період як для гравців, так і керівництва клубу, на даний момент ведуться переговори про створення в Кам'янському Академії спорту. Сам Дубинський висловив надію, що проект буде запущений в цьому році.

"Ми сподіваємося, що в академії спорту буде два спортивних класи. Ведуться всі підготовчі роботи. Нашому громадському об'єднанню буде передана окрема будівля. Дуже хочеться зробити це в поточному році. Гравців ми відберемо на основі проведеного чемпіонату серед "молодіжки", – резюмував Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський поділився спогадами про "народження" баскетбольної команди.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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