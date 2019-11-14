13 листопада волейболістки спортивного клубу "Прометей" міста Кам'янське отримали в подарунок упорядкований і зручний автобус.

Все для того, щоб поїздки на матчі були комфортабельними і приносили багато нових перемог.

СК "Прометей" prometeyvc.com/ua

У новому автобусі для спортсменок підготували всі зручності, які можу знадобитися по дорозі на гру і додому: в ньому є два холодильника і монітора, кондиціонер, Wi-Fi зона, кавовий апарат, розетки і столики між сидіннями. Останні прекрасно трансформуються з вертикального в горизонтальне положення, що дозволить дівчатам відпочити, розслабитися і відновитися після гри.

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

Капітан спортивної команди Даша Дрозд впевнена, що на новому автобусі, який розрахований на 37 посадочних місць, буде комфортно їздити на далекі дистанції в різні міста:

"Нам обіцяли автобус до нового року, але ніхто не очікував його саме сьогодні! Дуже класно, що Володимир Михайлович зробив нам такий сюрприз!", - розповіла волейболістка.

Для волейболісток, які прийшли на тренування в звичайний будній день, такий подарунок став несподіванкою. Крім того, автобус талановито оформлений фотозображенням на тлі вогню спортсменок Вікторії Дельрос і Діани Карпець, для яких це стало великим і приємним сюрпризом.

prometeyvc.com/ua

"Мені сподобався такий сюрприз. Дуже приємно і одночасно несподівано, що на автобусі саме моє зображення. Тільки зараз розумію, для чого мене фотографували. Спасибі Володимиру Михайловичу і всім, хто намагався зробити для нас такий хороший сюрприз", - поділилася враженнями спортсменка Діана Карпець .

Зовні автобус виглядає дуже яскраво і його складно не помітити. Він оформлений контрастними кольорами, які заявляють про перемогу команди вже з першого погляду. Зручний, комфортний і найголовніше - надійний. Саме цього, на думку Президента спортивного клубу "Прометей", заслуговують талановиті спортсменки міста Кам'янське.

prometeyvc.com/ua

"Автобусом добиратися до місця призначення набагато зручніше, ніж по залізниці. Звичайно, добре, що в поїзді ти можеш прилягти, але там провідники, часті зупинки тощо. Тут ти після матчу зайшов і відразу відпочиваєш. До комфортному транспорту швидко звикаєш, тому я впевнений, що через деякий час він стане для нас другим домом", - зазначив головний тренер СК" Прометей "Андрій Романович.

prometeyvc.com/ua

Але на цьому сюрпризи від президента СК "Прометей" Володимира Дубинського не закінчилися. Щоб протестувати новий транспортний засіб, команда волейболісток вирушила на ньому в Дніпро. Там дівчат вже чекали в ресторані великою, приємною і душевною компанією. За теплими розмовами між президентом клубу, тренерами і волейболістками кілька годин застілля пролетіли непомітно. Ось такий насичений день був у спортсменок, яким ми бажаємо успіху в найближчих матчах.

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

СК "Прометей" слідує тільки одній стратегічній меті - робити все для перемоги, дотримуючись принципів лідерів і чемпіонів. Генеральний менеджер СК "Прометей" Марія Александрова поділилася своїми враженнями від подарунка президента клубу Володимира Дубинського:

"Хотілося зробити так, щоб для наших спортсменок подарунок став несподіванкою, думаю, що у нас це вийшло. Кожна деталь автобуса пронизана любов'ю: подушки, ковдри, накидки для підголівників і багато іншого. Ставлення Володимира Дубинського до команди приємно дивує! Він для нас як батько, якого ми дуже його любимо. Такі ситуації дають зрозуміти, що ми одна велика сім'я ".

Уже сьогодні спортсменки СК "Прометей" відправляться на цьому красені-автобусі до Чернігова на матч 5-го туру чемпіонату України проти місцевої команди. Впевнені, що тепер змагання пройде вдало і комфортно для волейболісток Каменського. Бажаємо успіху і нових перемог!

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

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