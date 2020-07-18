Склад баскетбольної команди "Прометей" поповнив американець Маркіз Рід.

Він буде грати на позиції захисника. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

Маркіз Рід народився 21 квітня 1995 року в місті Лендовер штату Меріленд. У 2013 році він став гравцем Capitol Christian Academy, а в сезоні 2013-2014 став найрезультативнішим гравцем команди з показником 31.2 очка за гру.

Баскетбольна команда "Прометей" поповнилася гравцем з Америки Facebook / Володимир Дубинський

У сезоні 2014-2015 був гравцем Robert Morris University (NCAA 1), з 2015 по 2019 рік грав за Clemson University, а в 2018-2019 став 2-м скоррером конференції ACC з показником 19.4 очок за гру, поступившись лише майбутньому першому номеру драфту NBA 2019 року Зайону Уільямсону.

Свою професійну кар'єру баскетболіст почав у сезоні 2019-2020 в топовому дивізіоні Франції в складі команди Roanne. За його результатами Маркіз Рід став 4-м скоррером ліги з показником 16.4 очок за гру.

Баскетбольна команда "Прометей" поповнилася гравцем з Америки Facebook / Володимир Дубинський

Як зазначив Дубинський, баскетбольна команда вже повністю сформована.

"Серед багатьох команд, які хотіли бачити Маркіза в топових чемпіонатах Європи, він вибрав "Прометей", і ми раді бачити його в нашій дружній команді! Тепер тільки до перемог", – поділився президент клубу.

Скріншот Facebook / Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СК "Прометей" підписав контракт із волейболісткою з Пуерто-Ріко.