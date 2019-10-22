Юрій Голик показав відео відремонтованої за три місяці траси Запоріжжя – Маріуполь

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик показав у своєму Facebook відео, зняте на трасі Запоріжжя – Маріуполь, капітальний ремонт якої було завершено в рекордні для України терміни – менше трьох місяців.

Як повідомлялося раніше, 19 липня на нараді за участю Президента Володимира Зеленського було прийнято рішення зробити цю трасу всю в поточному році. 130 кілометрів дороги в підсумку зробили майже за три місяці, тоді як ремонт ділянки 70 км зайняв три роки.

Побудувати в Україні хоча б ключові дороги і зробити їх на рівні передових європейських країн – означає автоматом зробити для розвитку країни більше, ніж більшістю можливих реформ. На це у своєму блозі на Цензор.Нет акцентував Голик.

Траса Запоріжжя – Маріуполь

"В українському політичному істеблішменті в останні 30 років мало кому приходила світла думка, що капіталізація хороших доріг відкриває набагато кращі перспективи, ніж так зрозуміле збитковим професійним політикам злодійство на їх "ремонті" і "обслуговуванні", – вважає Голик.

Юрій Голик

За його словами, будівництво хороших доріг - стратегічне завдання для країни. При цьому радник прем'єра наводить 8 причин, чому це треба робити. Зокрема, завдяки хорошим дорогам в Україні: чи стане ефективніше бізнес; інвестиції будуть рівномірно розподілятися по країні; імпульс розвитку отримають сільські території та маленькі міста; внутрішній туризм охопить всю країну; транспортна галузь збільшується в обсягах і ефективності. Також хороші дороги "відмінно зшивають країну, об'єднують її культурно і особистісно", дозволяють формуватися міських агломерацій і спрощують внутрірегіональну міграцію людей.

"Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напряму в нормальну дорогу. Далі - по всій країні ", - запевнив Голик.

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