Відомо, скільки дніпрян уже проголосували на місцевих виборах

У Дніпрі триває голосування на місцевих виборах, працюють усі 425 виборчих дільниць. Станом на 17:00 в місті проголосували більше 183 тис. виборців.

Про це йдеться в повідомлені пресслужбі міськради Дніпра.

Суттєвих порушень, які могли би вплинути на волевиявлення дніпрян, на цю годину зафіксовано не було, повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько під час брифінгу 25 жовтня.

"Міська влада зробила все, щоб інфекційної безпеки на всіх 425 виборчих дільницях Дніпра було дотримано: наявні антисептики, деззасоби, проводиться регулярна обробка приміщень та поверхонь. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00, тож ми запрошуємо вас на виборчі дільниці, не забувайте із собою брати маску, ручку, паспорт. Від вашого голосу залежить майбутнє кожної родини, яка проживає в Дніпрі", – зазначив Артем Нідєлько.