"Велике будівництво" з'явилося в Telegram - координатор Нацпрограми Юрій Голик

Відстежити хід будівництва доріг, шкіл, садків та інших об'єктів, які будуються або ремонтуються в рамках "Великого будівництва", тепер можна в Telegram-каналі. Про його створення повідомив координатор Національної програми Юрій Голик.

"Ми хочемо якомога більше інформувати всіх про те, як працює "Велике будівництво". Будь-хто, хто підпишеться на Telegram-канал, може дізнатися, на якій стадії будівництво або ремонт об'єкта там, де він живе, або того, який комусь дуже важливий", - сказав Голик.

У каналі публікуються фото і відео робіт, які з початком весни активно запустилися по всій країні.

Раніше Юрій Голик повідомив, що бюджет дорожніх робіт "Великого будівництва" на 2020 рік складе рекордні для України 107 млрд гривень.

Уряд має намір за п'ять років відремонтувати всі 24 000 км основних доріг України. В ході "Великого будівництва" 2020 року буде побудовано та відремонтовано 4 000 км доріг національного та міжнародного значення. Ще 2 500 км доріг обласного та сільського значення упорядкують обласні адміністрації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!