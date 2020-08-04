У Кам'янському презентували команду політичної партії 'Пропозиція'

У вівторок, 4 серпня, у місті Кам'янське представили команду "Пропозиції" – партії місцевого самоврядування України. Велика команда була створена лідерами, які як ніхто розуміють сьогоднішні проблеми міст України та знають, як їх вирішити.

Партія місцевого самоврядування виступає за державу загального добробуту, яка будується "знизу вгору". Представники партії зібралися для того, щоб представити команду і розповісти про плани та кроки.

Як заявила глава політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша, у команди багато планів і цілей, які необхідно втілити на місцевому рівні:

""Пропозиція" – це нова політична партія, яка об'єднує в собі органи місцевого самоврядування. Це партія, яка складається з професіоналів і фахівців на місцях".

Валерія Гаркуша – людина з великим досвідом в питаннях органів місцевого самоврядування. Підтвердження цьому – посада заступника міського голови Кам'янського і глави адміністрації Дніпровського району.

"Я точно знаю, що нашому місту потрібна потужна всеукраїнська підтримка. Так склалося, що всі політичні партії знаходяться в Києві, що максимально відриває їх від реальності, яка стосується всіх і кожного в нашому місті. Нас не чують міністерства і Кабінет Міністрів. Все вирішується в Києві, а як тут, на місцях – не цікавляться. Краще місцевих жителів ніхто не знає про те, які болючі моменти турбують Кам'янське, і які слабкі місця зачіпають містян. Тому "Пропозиція" – це та політична партія, яка сьогодні дуже необхідна Україні і нашому місту в тому числі".

Презентацію команди глава політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша почала з Олени Демішевої – депутата Кам'янської міської ради. Її основна спрямованість – ЖКГ та благоустрій.

"Мені дуже приємно бути членом такої прекрасної команди, яка докладе всіх зусиль для поліпшення нашого рідного міста Кам'янського. У команді – справжні професіонали своєї справи з великим досвідом. Багато з нас – депутати міськради, а це значить, що нам є що показати і за що відзвітувати перед жителями Кам'янського".

За 5 років депутатської діяльності Олена Демишева зробила для Кам'янського багато хорошого:

"Залишилося багато ідей і планів, які хочеться втілити в реальність. Моя позиція – працювати на благо рідного міста. Нам належить багато роботи, але в нашій команді люди, які вміють вирішувати проблеми і долати труднощі в усіх напрямках".

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – ще один важливий спектр в розвитку процвітаючого і щасливого міста. Член партії "Пропозиція" і депутат Кам'янського міської ради Марина Саранча підтримує розвиток ОСББ в Кам'янському:

"Я отримала пропозицію від партії займатися тим, чим живу останні п'ять років: спочатку в органах місцевого самоврядування, а пізніше – як депутат міської ради. Вже не перший рік я залучаю містян до створення ОСББ, адже це – найрезультативніша манера керування. Приєднуйтесь до нам! Давайте досягати спільних перемог на благо Кам'янського разом".

Ще один член команди "Пропозиція" Олексій Ханішин – голова Органів самоорганізації населення Дніпровського району в Кам'янському. Досвідчений фахівець як ніхто інший знає, що таке перша ланка місцевого самоврядування:

"Пишаюся тим, що отримав пропозицію стати членом команди. Я представляю органи самоорганізації населення ще з 2014 року і завжди намагався спрямувати роботу органів місцевого управління на взаємодію з населенням. Безпосередньо для того, щоб жителі Кам'янського брали участь в управлінні і контролі всіх процесів, що відбуваються в місті. Органи самоорганізації населення – це якраз той необхідний інструмент, що дозволяє реалізувати задумане ".

Проблематика соціальної сфери – одне з головних питань для поліпшення якості життя населення. Громадський діяч і керівник проекту "Dkids" Ірина Кучер прийняла пропозицію стати членом політичної партії "Пропозиція" для того, щоб ще активніше допомагати людям:

"Багато хто знає мене як громадського діяча і людину, яка займається благодійністю, піклується про літніх людей і дітей з інвалідністю. Я продовжую цю діяльність і сьогодні, ще з 2016 року. На жаль, в Україні немає конструктивного підходу до даної сфери, а кошти витрачаються нерозумно. При цьому, є маса речей, які можна реалізувати на місцевому рівні. на власному прикладі ми покажемо, як це зробити".

Громадський діяч і багатодітний батько Дмитро Маханько знає все про слабкі місця в медичній та освітній сферах Кам'янського. Щоб слабкі місця перетворилися в сильні сторони – він прийняв пропозицію стати членом партії "Пропозиція":

"У місті зроблено багато, але ми маємо ще більшу кількість роботи. Кам'янське потребує професіоналів і компетентних людей, які відповідальні перед своїми обіцянками. Ми маємо чітку позицію і розроблені плани, які допоможуть змінити місто на краще".

Ольга Роюк – глава ОСН третього мікрорайону. Спеціаліст виступає за розвиток і підтримку бізнесу на місцевому рівні і за багато років діяльності як ніхто знає, що для цього необхідно:

"Я знаю про багато проблем, про які ніхто не чує. Ще з 1996 року я веду роботу з підтримки підприємців. До речі, не так давно в Кам'янському було зареєстровано близько 15 000 приватних підприємців, сьогодні ж кількість зменшилася до 9 500 осіб. Скоротилася кількість робочих місць і люди просто не знають, що їм робити. Моя діяльність спрямована на те, щоб показати – альтернатива є. І підтримка – теж".

Зі своїми пропозиціями в партію "Пропозиція" може звернутися кожен житель Кам'янського. Двері відкриті для всіх бажаючих з понеділка по п'ятницю за адресою проспект Свободи, 35. "Пропозиція" – за державу загального добробуту і якісну систему місцевого самоврядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в планах партії "Пропозиція" в майбутньому піти на парламентські вибори.